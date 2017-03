Presentan el proyecto para que la UNRA tenga campus Locales 01/03/2017 Redacción Concurrirán el Intendente Luis Castellano, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo y representantes de la Universidad Nacional de Rafaela. Es un acuerdo con los dueños de la tierra que va desde la Ruta 34 hasta la Circunvalación, entre los barrios Amancay y Antártida Argentina y Villa Los Alamos y Villa Aero Club. "Es mucho más que habilitar un loteo", dijo Nizzo.

Hoy a las 8:30, se realizará la presentación del proyecto urbanístico de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRA) en el Concejo Municipal. Concurrirán el Intendente Luis Castellano, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo y autoridades de la Casa de Altos Estudios. En esta oportunidad se explicará la propuesta a los ediles para someterla a su consideración.

Este encuentro se debía realizar a finales del año pasado, pero se terminó postergando para casi el cierre del receso estival del Cuerpo Legislativo.

En términos generales, con este acuerdo, la Municipalidad de Rafaela incorporará como suelo urbano todo este terreno y los dueños le terminarán donando unas 10 ha. a la UNRA para que construya su campus a la vera de la ruta 34. Pero, en realidad, es mucho más que eso.

Mariana Nizzo, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que "es un proceso de urbanización, de desarrollo de ciudad. De 'Ciudad Universitaria', como lo denominamos. Llevó mucho tiempo". La funcionaria fue precavida a la hora de dar adelantos, previa a la presentación de hoy.

"Queremos alcanzarle al Concejo Municipal una propuesta, luego de una larga búsqueda de un año y de hablar con distintos propietarios y gestionar con diferentes alternativas. Llegamos a esta instancia, que es muy interesante. Para nosotros es muy buena, sobre todo, porque ni el Municipio ni la UNRa ponen dinero", sentenció.

"Es un proceso de gestión público-privada interesante. Es mi primera experiencia de esta característica. Si bien trabajo permanentemente con privados, esta es una idea muy compleja, muy tensa y pienso que puede llegar a ser un ejemplo en el tiempo. Esperemos que el Concejo nos acompañe con la propuesta. Estamos abiertos a que el Concejo Municipal pueda opinar y decidir en una alternativa", agregó.

En términos generales, la Municipalidad le habilitará la posibilidad de realizar desarrollos urbanísticos a dos familias que tienen terrenos (una ya podría hacerlo) que van desde la ruta 34 hasta la Variante Rafaela (futura circunvalación) y entre los barrios Amancay y Antártida Argentina y Villa Los Alamos y Villa Aero Club. Como contraprestación, donarían un terreno de 10 ha. a la Municipalidad, que a su vez se lo cedería a la UNRa. "Pero no es solo eso: se simplifica el proceso a la idea de que se permite urbanizar. Pero es mucho más: porque se incorpora el concepto de 'plusvalía' que no es nuevo, pero sí novedoso en la ciudad. Se trata de no habilitar los lugares de forma indiscriminada, sino captar esta plusvalía que la ciudad le da a ese propietario y reinsertarla en un beneficio para la ciudad, en este caso, el terreno para la UNRa. Por eso es interesante decir que la ciudad está recuperando algo que se le da al propietario. No es regalar una urbanización, sino poner condiciones y en este caso, captar un predio hermoso. Tenemos que dejar tranquila a la ciudad y decirle que se está ganando un buen lugar para esta universidad. Así se va a estar trabajando en las gestiones público-privadas futuras", describió.

Vale destacar que estas son "áreas de desarrollo prioritario". Si no se concreta esta posibilidad, en un futuro los privados estarían sujetos a posibles recargos y quedaría el "hueco urbano", la UNRa sin terreno y la ciudad, sin posibilidad de conectar -principalmente a través de dos vías: Av. Podio y calle Santos Dumont- dos sectores importantes de la ciudad. Así, todos ganan.



INTERVENCION DEL CONCEJO

"La idea del Intendente Luis Castellano es que podamos brindarle esta alternativa al Concejo que no está cerrada: el acuerdo está firmado por los propietarios y yo, avalando el proceso. Pero no con el Municipio ni con la UNRa. Es por eso que el Cuerpo Legislativo podrá averiguar e intervenir en el tema", adelantó Nizzo.

Vale destacar que el Concejo deberá ampliar el perímetro urbano, aprobar esta alternativa como "proyecto especial" del Código Urbano, son dos cuestiones en donde deberá intervenir directamente.