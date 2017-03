Habrá paro si el gobierno "no cambia las actitudes"

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT), afirmó ayer que "indefectiblemente" habrá un paro general "si el Gobierno se sigue encerrando" en una "política de ajuste"

Además, el dirigente salió al cruce de los dichos del presidente Mauricio Macri, al sostener que "trata de descalificar" la marcha que la central obrera prepara para el martes próximo.

"Se trata de descalificar una medida que es simplemente una movilización", señaló Daer al referirse a los dichos del mandatario, quien cuestionó la concentración que la entidad sindical impulsa frente al Ministerio de Producción, al vincularla con una intencionalidad "electoral".

"Pero nosotros tenemos el pulso de la realidad: empiezan a cerrar empresas por todos lados", agregó Daer en declaraciones a Radio con Vos.

El lunes, Macri había asegurado que la marcha del movimiento obrero está motivada por la "ansiedad de disparar el año electoral".

"Todas las cosas que estamos viendo muestran que hay una ansiedad por disparar el año electoral, que va en contra de lo que necesitan los argentinos, que es armonía, tranquilidad, resolver los temas. Ese es el camino del progreso", había manifestado Macri en declaraciones a Canal 9.

Para el Presidente, "el camino es dialogar, sentarse en una mesa y no ponerse a hacer política porque comienza el año electoral".

Por su parte, el diputado nacional y dirigente sindical Omar Plaini explicó que la del próximo 7 de marzo no se trata de una movilización "partidista" sino de una manifestación de las "mayorías populares".

"No es una marcha partidista, es una marcha de la necesidad de las mayorías populares que la están pasando muy mal en la República Argentina", resaltó en declaraciones a Radio 10.

El secretario general del gremio de Canillitas advirtió sobre el deterioro del nivel de empleo y aseguró que la marcha tiene como objetivo "hacer respetar" los compromisos asumidos por el Gobierno y los empresarios para no despedir personal, algo que -según denunció- se está incumpliendo.

"Marchamos porque cada vez son más los sectores que nos reclaman como referentes de los trabajadores que hagamos respetar al gobierno su compromiso de campaña cuando hablaba de pobreza cero. Y nos pagan con esto", se quejó Plaini, en referencia a los ataques verbales del Gobierno a la CGT, a la que responsabilizan por haber abandonado el "diálogo" y de promover la "conflictividad".

"Hasta hace 15 días (el Gobierno) hablaba que la CGT era muy responsable por sentarnos en mesas de diálogo, cuando se firmaron acuerdos para frenar los despidos. Eso no se cumplió. El diálogo no tuvo respuesta", agregó.

En ese sentido, Plaini justificó la marcha al sostener que "la conflictividad social está todos los días en la calle" y que se produce porque "hay un gobierno que mira para el costado" mientras se multiplican los despidos en el sector privado.

"Hay un gobierno que mira para el costado. Los empresarios se envalentonan. Es una cadena. Empieza a despedir uno y después todos despiden por si acaso", reprochó.

Según consideró en una clara argumentación antiliberal, "esto sucede cuando hay un gobierno permeable a esta situación" de pérdida de fuentes de trabajo, y que avala la idea del "libre mercado" y la "participación mínima del Estado" en la economía.