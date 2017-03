Pedidos para Escuelas

PALACIOS (Por Enrique Finger Hut). - De acuerdo a lo informado la semana pasada en esta sección, visitó nuestra localidad de camino a San Cristóbal, la ministra de Educación de nuestra Provincia, siendo recibida por personal de la Escuela Francisco Ramírez, el presidente comunal Gustavo Baggini, la directora de la escuela rural Manuel de Sarratea, Irene Scudaletti y la directora del SeTac, de nivel medio Marili Giraudo, quienes en el caso de la escuela Francisco Ramírez se le presentó un proyecto para terminar una construcción inconclusa que ya data de aproximadamente 30 años que sería un S.U.M, en cuanto a la escuela rural, se comentó el estado del acceso al predio que está entre 2 tambos y donde el ripio ya casi no existe. En cuanto a la SeTac, la directora le comentó el alcance zonal de la misma y la necesidad de la creación de cargos ya que la matrícula aumenta año a año. La Ministra se comprometió a dar pronta respuesta a los requerimientos planteados que de no mediar inconvenientes seria favorable y ágil.



Malestar de vecinos



Un gran malestar se esta generando contra las autoridades de la comunidad judía que, vaya a saber por qué están en Moisés Ville, donde tienen el Cementerio de la Colectividad y la Sinagoga local, en condiciones de abandono. Luego del fallecimiento de Abraham Berstein que se ocupaba de todas estas cuestiones pese a su avanzada edad, nunca más nadie se hizo cargo de la tarea. Estimamos que les cuesta muy poco contratar una persona que al menos corte los yuyos, pero como no residen en la localidad hacen caso omiso a los reclamos de quienes aquí vivimos. En todo caso, refería la fuente que si no están en condiciones de afrontar esos gastos que al menos autoricen a la comuna local a efectuar esa tarea.

Otro reclamo es por construcciones que han sido abandonadas por sus herederos, que a medida que se van deteriorando por el paso del tiempo ocasionan daños que pueden llegar a ser irreparables para los vecinos que sí habitan en Palacios.

Hay que recordar que todo esto sucede en momentos que la Fundación Judaica de la República Argentina ya ha firmado convenios debido al carácter histórico de nuestra localidad y las autoridades de la colectividad solo se acuerdan de que son judíos y de Palacios cuando nos visita una autoridad ya sea provincial o nacional. Seguramente no creemos que haya malas intenciones en el proceder sino de un mero descuido, manifestaron los vecinos.