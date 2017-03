Monticas: caducaron servicios de la 33

El secretario de Transporte de la provincia, Pablo Jukic, confirmó que el gobernador Miguel Lifschitz decretó la caducidad de los servicios de la empresa Monticas sobre la ruta 33 pero no los que tiene sobre la 9. Reconoció que si la Justicia levanta el cierre preventivo de los galpones, las unidades de la firma que circulan por esa segunda ruta podrían volver a operar, aunque no descartó que en los próximos días también se suspendan los permisos.

"El gobernador (Miguel Lifschitz) decretó la caducidad y se cancelan los permisos a Monticas para prestar los servicios sobre ruta 33", definió el funcionario provincial en el programa La primera de la tarde (Radio 2 de Rosario).

Jukic aseguró que se trabajó en una "grilla de contingencia" para cubrir los tramos de Casilda-Rosario (ver alternativas y horarios). Añadió que los servicios serán provisorios y alcanzarán a cubrir entre el 60 y el 70 por ciento de la totalidad de los que prestaba Monticas.

El funcionario aclaró que la medida afecta a los corredores de esa ruta y no a todos lo que presta la empresa. "Vamos paso por paso", dijo y señaló que también se lanzará un plan de contingencia para la ruta 9 pero porque "se sumó la medida judicial que tomó el fiscal para resguardar las pruebas y que ha cerrado el galpón (de Monticas) para hacer pericias a los colectivos". "Por eso Monticas no operará servicios por varios días", añadió.

"Una vez que resuelva su problema judicial, si no hay una caducidad sobre el resto de los servicios, la empresa podría volver a operar sobre la ruta 9", reconoció el secretario de Transporte provincial. Estimó, sin embargo, que "el fiscal tiene para varios días de trabajo dentro del galpón".

¿Por qué caducaron unos servicios y los otros no? El funcionario intentó explicar esa diferencia en "una serie de antecedentes que se han evaluado" y en que "tengamos en cuenta que hay un accidente de por medio". "Los permisos se prestan por corredor y por servicio. No es por empresa para todos los servicios", argumentó Jukic.

"No quiere decir que mañana no tomemos (la misma decisión) para los servicios de la 9. Posiblemente esta decisión se pueda tomar la semana que viene", añadió ante la repregunta.