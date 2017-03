Facundo Regalia no se rinde Deportes 01/03/2017 Redacción Leer mas ...

Otro piloto argentino que no baja los brazos para correr en Europa es Facundo Regalia. El bonaerense trabaja para reunir el presupuesto necesario que le permita correr esta temporada en la Fórmula Renault 3.5, también conocida como World Series by Renault (WSR). De prosperar sus gestiones se subiría a un auto del Teo Martín Motorsport. “Estoy muy cerca de poder cerrar mi llegada a la WSR. Tengo dos patrocinantes extranjeros muy importantes”, le dijo Facu a CORSA en el fin de semana de la Fórmula E en Buenos Aires. Requiere entre 800 mil a un millón de euros. “En estos días espero confirmarlo”, agregó. El Teo Martín Motorsport es un equipo español y terminó sexto en el campeonato anterior entre nueve escuadras. De momento el único piloto confirmado es el ruso Konstantin Tereshchenko. Regalia participó de los ensayos de finales temporada en noviembre en Jerez de la Frontera, España, cuando fue invitado por los equipos Durango Racing (13° mejor tiempo) y RP Motorsport (9°). Esta temporada la WSR compartirá escenarios con el Mundial de Endurance. Cabe recordar que Facu estuvo en el ambiente de la Fórmula 1 en 2013 y 2014. En el primer año con el equipo ART Grand Prix peleó el campeonato de la GP3 Series. Llegó como puntero a la última fecha del certamen en Abu Dhabi, pero perdió ante el ruso Daniil Kvyat, hoy corredor titular de Toro Rosso en la Máxima. Con 25 años, Facundo Regalia (23/11/1991), nacido en San Fernando, pero residente en España desde los ocho años, juega tal vez su última carta por regresar de forma permanente al Viejo Mundo. No se rinde y sigue luchando por su sueño.