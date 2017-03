Proponen citar a Franco Macri en abril

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados, Juan Brügge, confirmó ayer que existe una propuesta para convocar "a mediados o fines de abril" a Franco Macri, para que brinde explicaciones por el fallido convenio entre el Correo Argentino y el Gobierno.

"Está como una propuesta dentro de la comisión citarlo al concesionario, en este caso a la empresa Correo Argentino y su máximo referente en el momento en que se suscribió el convenio que es Franco Macri", anticipó Brügge, para quien la polémica por el Correo se encuadra en una caso de "conflicto de intereses".

El legislador massista adelantó que la convocatoria a Franco Macri se producirá luego de otras citaciones a funcionarios que la comisión tiene previsto realizar, y que incluyen a la presidenta de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; al Síndico General de la Nación, Ignacio Rial; y al Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín.

"También a los diferentes servicios jurídicos que han pasado en estos 14 años" desde que se inició el litigio entre el Correo y el Estado nacional, señaló el diputado.

En este sentido, y dada la cantidad de citaciones, Brügge admitió que el cronograma de convocatorias está sujeto a modificaciones, pero estimó que la de Franco Macri podría producirse "a mediados o finales de abril".

El diputado informó que el objetivo de esta eventual audiencia con Franco Macri es "averiguar la verdad" y que sobre la base de la información recabada, los diputados puedan accionar ante la Justicia en caso de que la evidencia lo amerite.

"Queremos averiguar la verdad, es el punto que nos interesa. Queremos saber de qué se trata. De ahí se va a recabar información en la comisión, para que luego cada uno de los diputados pueda emitir algún tipo de opinión e incluso dirigirse a las autoridades competentes que tengan que investigar, ya sea un juez penal o juez civil", destacó en declaraciones a radio El Mundo.

Si bien aclaró que la comisión no tiene a su cargo lo concerniente al transporte áereo, Brügge admitió que es probable que los diputados de la comisión aprovechen la presencia del dueño del grupo Socma para hacerle consultas respecto de la polémica por la adjudicación de rutas aéreas a Avian (filial de la colombiana Avianca), ligada a una empresa de la familia Macri.

Respecto de la citación a Laura Alonso, aseguró que requerirán su presencia en Diputados para indagar sobre su "participación en este proceso que implica el famoso acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado Nacional para ver si analizó este tema de conflicto de intereses".

"Este es un caso. No nos olvidemos que el grupo Macri hace 40 años que vive del Estado. Este es el primer conflicto de intereses que ha salido a la luz", sostuvo.

Para el referente del partido demócrata-cristiano cordobés, que forma parte de la alianza UNA que lidera Sergio Massa, existen "suspicacias" sobre el rol desempeñado por la Oficina Anticorrupción, y que a su entender tiene como pecado original la dependencia de esa agencia de control al Poder Ejecutivo.

"Mientras (la OA) siga dependiendo del Poder Ejecutivo, siempre tendrá el problema de estar teñida de parcialidad. No es bueno que esté dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Como constitucionalista, no creo que el órgano controlante tenga que designar al controlador. Ese es un problema en sí mismo. Genera esta suspicacia de que pueda haber habido alguna comunicación o que se haya demorado alguna investigación", evaluó.