Otorgan concesión de otro local en el Viejo Mercado Locales 01/03/2017 Redacción Se trata de una Casa de Fotografías y funcionará en uno de los locales ubicados sobre el Pasaje Carcabuey. El contrato será por tres años y tendrá un período de gracia de 3 meses. En promedio, se pagará un alquiler cercano a los $ 5.000.

Ampliar FOTO ARCHIVO VIEJO MERCADO./ De a poco va completando su complemento comercial.

El Complejo Cultural del Viejo Mercado incorporará un nuevo local comercial y sólo quedará vacío uno de los espacios disponibles. Frente a las dificultades iniciales que hubo para ocupar los lugares previstos, la noticia no deja de ser toda una novedad.

Se trata del local 3, ubicado sobre el pasaje Carcabuey y cuya licitación había quedado desierta en tres oportunidades. Ahora, y mediante el sistema de contratación directa, pasará a ser una Casa de Fotografías.

Por estas horas, se puede observar en dicho lugar el montaje de un local que estará destinado a la realización de set de fotografías y coberturas de eventos. Una actividad que se encuadra dentro del perfil cultural e innovador que se le pretende dar al predio.

Según el decreto municipal Nº 44.920, con fecha 8 de febrero, el emprendimiento está a cargo de Victoria Rossa, quien fue la encargada de realizar una oferta al Municipio para la ocupación del espacio. El Municipio consideró que se encuadraba dentro de lo establecido en las licitaciones públicas que quedaron desiertas y resolvió aprobar la iniciativa.

La concesión fue otorgada por un plazo de 3 años, con un período de gracia inicial de 6 meses, y con un valor del alquiler que parte de los $ 3.950 del 7º al 12º mes y que llegará a los $ 5.300 durante el tercer año. En total, serán $ 142.500 en concepto de alquiler.

De esta manera, quedarán ocupados tres de los cuatro locales que existen en el Complejo Cultural. Previamente ya había sido otorgada la concesión del Local 1 donde funciona el bar "Toribio", y la del Local 4 donde exhibe sus productos de muebles de oficina la empresa "Bakopp".



UNA HISTORIA DE

CONTRATIEMPOS

El Complejo Cultural del Viejo Mercado se inauguró en 2014. Ese año, se abrió la primera licitación para los 4 locales comerciales. A pesar de los interesados, ninguna empresa se presentó y el concurso fue declarado desierto.

En 2015, se modificaron las condiciones y hubo dos llamados a licitación. El primero, arrojó una única concesión: el local 4 a Bakopp. El segundo, trajo la llegada de un oferente para el local 2. Pero, finalmente, la intención de instalar allí una peluquería nunca se lograría concretar.

Con tres licitaciones frustradas, y tal como lo establece la normativa vigente, el Municipio quedó habilitado para avanzar en. contrataciones directas. La primera de ellas fue para otorgar a "Toribio" la concesión del local donde funcionaba el comedor de la Vieja Terminal. Eso fue a fines de 2015. En 2016 no hubo mayores avances en el tema y ahora, en 2017, se vuelve a repetir el mecanismo de contratación directa para la apertura en el Local 3 de la Casa de Fotografías.

En medio de todas estas idas y vueltas, la experiencia de "Toribio", que de a poco va consolidando una propuesta gastronómica, anima a pensar en el potencial comercial del sector. No así lo de Bakopp, que sin atención al público, se ha convertido sólo en un local de exhibición. ¿Qué pasará ahora con el Local 2?