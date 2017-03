"Nadie puede negarle el derecho a presentarse"

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El presidente del PJ, José Luis Gioja, sostuvo ayer que en el peronismo "nadie puede negarle" a la expresidenta Cristina Kirchner "el derecho a presentarse" a las elecciones primarias", al considerar que es "referente de un sector importante del justicialismo".

"Cristina es una referente de la política nacional. Nadie puede negarle el derecho a que si quiere participar de las PASO, que vaya. Es referente de un sector importante del justicialismo", aseguró el exgobernador sanjuanino en declaraciones a radio Rivadavia.

El diputado nacional insistió en que "desde la estructura partidaria nadie va a decirle a Cristina que no se presente".

Sin embargo, el jefe del PJ deslizó que la exjefa de Estado ya no ocupa el mismo lugar de liderazgo que tenía cuando ocupaba la Presidencia, situación que le permitía hacer uso de la "lapicera" en el cierre de listas, es decir, de armar las nóminas.

"A ese líder que antes tenía la lapicera para definir listas, esperemos que hoy lo pueda reemplazar el partido", afirmó Gioja, tras resaltar que "efectivamente no hay un líder en el peronismo".

Para el jefe del partido, "al líder del peronismo lo va a decidir el ciudadano cuando vote".

A la vez, valoró el mecanismo de las primarias obligatorias como instrumento para dirimir el lugar que ocupará cada sector en el armado político.

"Si hay acuerdo para hacer las listas para octubre, perfecto. Si no lo hay, las primarias son obligatorias y ese será el espacio para discutir quién va a presidir cada una de las listas", enfatizó.

Al ser consultado sobre si cree acertada una postulación de Cristina Kirchner a una senaduría o diputación nacional por la provincia de Buenos Aires, Gioja evitó formular una opinión, al señalar que esa será una "decisión que va a tomar ella".

"Espero que sea la mejor de las decisiones. ¿Cuál es la que tiene que tomar? No lo sé. Lo que creo es que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres", agregó.