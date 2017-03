La economía sigue en recesión

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El economista Fausto Spotorno aseguró ayer que la economía argentina sigue en recesión, aunque admitió que el país comenzó a salir del estancamiento.

"No se terminó la recesión, estamos saliendo. La gente no va a sentir nunca que saliste, porque hay quienes no recuperaron su empleo. La economía está estancada desde 2011 y hay movimientos solamente en años electorales", consideró.

De esta forma, Spotorno salió al cruce de las declaraciones que formuló el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para quien "la recesión ha terminado".

Para el funcionario, "en el cuarto trimestre la economía se expandió respecto del tercer trimestre de 2016. Es el primer trimestre en el que la economía crece respecto del precedente, después de cuatro trimestres de contracción".

Sin embargo, Spotorno advirtió que "por ahora, hay una economía estancada con fluctuaciones, que suelen darse siempre en años electorales".

"La duda es si vamos a crecer realmente. Pero creo que 2017 va a ser mejor para el bolsillo que 2016, aunque el tema sigue siendo 2018", enfatizó.

Por último, hizo referencia a la cotización del dólar: "con la presión tributaria que tenemos, es un tipo de cambio bajo", dijo.

Según el último informe del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y cuyo staff integra Spotorno, la producción industrial se contrajo 6,4% en enero en comparación con el mismo mes del 2016.

De acuerdo con este mismo informe, la actividad manufacturera anotó una baja de 2,7% en comparación con diciembre anterior.

Según la consultora, la actividad económica se contrajo en enero 1,5% respecto de igual mes del año anterior.

Este nivel de actividad fue ligeramente (0,2%) superior al de diciembre en términos desestacionalizados, por lo que la consultora considera que recién después de abril se empezarán a registrar variaciones positivas en la evolución interanual.