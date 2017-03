El viernes realizarían una oferta a los municipales

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Leone, dijo que "seguramente el viernes vamos a estar haciendo una propuesta" a los trabajadores municipales nucleados en FESTRAM, quienes ya amenazaron con medidas de fuerza si no escuchan una oferta que los satisfaga.

En declaraciones a Radio 2, Leone indicó que "el viernes nos encontraremos en la sede local de la Gobernación los representantes paritarios de los intendentes y los representantes de FESTRAM para encontrar una propuesta. Hasta ahora no ha habido tampoco ninguna pauta a nivel nacional, la provincia está avanzando y eso lo hemos transmitido en reuniones anteriores".

"Los municipios tenemos que tener algunos elementos para poder avanzar. Así que vamos a esperar un poco para ver cómo evolucionan esas cuestiones y el viernes seguramente vamos a estar haciendo una propuesta", redondeó el secretario de Gobierno.

Por su parte, el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Ratner, señaló que si el viernes no recibían una propuesta que los satisfaga "se lanzarán medidas de fuerza", mientras que el 7 de marzo participarán de la marcha convocada por la CGT en rechazo de las medidas económicas, sociales y laborales del gobierno de Mauricio Macri.