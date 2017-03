Se reanuda la paritaria docente en Santa Fe

Tras confirmarse la semana pasada la medida de fuerza que llevará adelante en rechazo a la decisión del gobierno de no llamar a la paritaria salarial del sector, los gremios docentes de la provincia se reunirán hoy con autoridades de Educación y Trabajo en el marco de las paritarias que se vienen llevando adelante.

De todas maneras Oscar Lozeco, Delegado Seccional de AMSAFE La Capital confirmó el plan de lucha por LT10. “CTERA ya confirmó el paro para la semana próxima 6 y 7 de marzo por lo que es complicado el comienzo de clases. Además, el 8 de marzo participaremos del paro internacional de mujeres”, expresó.

“Si tenemos una propuesta concreta definiremos entre miércoles y viernes la aceptación o no de la misma. De ser aceptada, quizás en la provincia podremos definir una acción de otro tipo y no ir al paro”, completó.