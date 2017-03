Juventus, cerca de la final Deportes 01/03/2017 Redacción Leer mas ...

La Juventus toma ventaja para disputar la final de la Copa de Italia tras superar al Nápoles por 3 a 1 este martes en el partido de ida de semifinales, con goles argentinos. El español José Callejón adelantó a los napolitanos (36), pero la Juventus remontó tras el descanso, con un doblete del argentino Paulo Dybala, ambos de penal (47 y 69) y otro de su compatriota Gonzalo Higuaín (64). La vuelta se disputará en el estadio San Paolo de Nápoles el próximo miércoles 5 de marzo. Este miércoles se disputará la segunda semifinal de la Copa, que enfrenta en un derbi capitalino a la Lazio contra la Roma.



¿MESSI SIN FINAL?

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, indicó que Lionel Messi y Neymar podrían perderse la final de la Liga de Campeones de este año, en e caso que Barcelona llegue a la final. Ambos futbolistas tendrían vetado el ingreso al Reino Unido para jugar el partido decisivo en Cardiff, debido a que tienen procedimientos legales abiertos. "No habría problemas si las autoridades no dejaran entrar a un peligroso criminal, pero si vemos que jugadores no pueden ingresar porque tienen algún tipo de procedimiento en curso, simplemente pensaremos si deberíamos jugar los partidos de competición europea allí", explicó Ceferin. "Neymar y Messi tienen procedimientos abiertos; este año, la final de la Champions es en Cardiff: imaginen si no les dejaran entrar allí. Es algo gordo para nosotros si los jugadores de Inglaterra pueden viajar a cualquier lado pero los de otros equipos no pueden ir allí. Con el libre movimiento en Europa, mucho mejor", agregó el dirigente. El año pasado, Messi y su padre Jorge tuvieron que declarar ante la Hacienda por una imputación por un presunto fraude fiscal y pagaron 5 millones de euros. Neymar, por su parte, también fue acusado de evasión y fraude fiscal. Ambos casos continúan abiertos. Antes, claro, Barcelona deberá revertir el 4 a 0 que recibió del PSG francés en la ida de los octavos de final. La semana próxima, Messi y compañía irán por el milagro y, en caso de avanzar, habrá que ver qué sucede.