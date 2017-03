Venegas criticó la marcha de la CGT

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo "Momo" Venegas, cuestionó ayer la marcha prevista por la CGT para el próximo martes, al señalar que "es fomentada por muchos de los que estuvieron fabricando pobres en los últimos doce años".

"La marcha es fomentada por muchos de los que estuvieron fabricando pobres en los últimos doce años", sentenció el jefe de los peones rurales, al hacer referencia al apoyo de la expresidenta Cristina Kirchner a la movilización sindical.

En diálogo con radio FM Blue, Venegas aseguró que el acompañamiento del kirchnerismo deslegitima la medida de fuerza y apuntó contra los tres secretarios generales de la CGT, de quienes dijo que "no saben para dónde van".

En ese marco, cuestionó la estrategia de acumulación política adoptada por la conducción cegetista de estrechar lazos con los movimientos sociales para sumar masa crítica en sus reclamos contra el Gobierno.

"La CGT es para los gremios que están confederados. Ahí hay de todo: hay organizaciones sociales, hay gremios que no están confederados. El rol de la CGT carece de autoridad", sostuvo.

Y agregó: "Esta marcha que van a hacer y que Cristina está mandando gente, vos te das cuenta que son la misma gente que estuvo fabricando pobres durante doce años. Ahí están (Fernando) Esteche, (Luis) D´Elía, (Emilio) Pérsico, con esos tres secretarios generales que no saben para donde van".

Venegas afirmó que la cúpula de la CGT hace esfuerzos para "despegarse" del kirchnerismo porque "no los ayuda nada" mostrarse públicamente con referentes del Frente para la Victoria.

"Ha ido Boudou a la CGT. Se quieren despegar porque no los ayuda nada, pero están ahí. Están las organizaciones sociales", agregó el dirigente.