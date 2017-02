Fútbol: ¿qué debe pasar para que vuelva?

Sergio Marchi ratificó el paro al advertir que si los clubes no pagan, el torneo no arrancará el próximo viernes. El Secretario General de gremio que nuclea a los futbolistas, habló sobre lo que deberá suceder para que vuelva el fútbol. Además, se viene otro problema. En un video enterate de la situación de un futbolista.

"Queremos que el dinero pase del Estado a la AFA, y luego directamente a los futbolistas. Es la única manera eficaz para que pueda percibir su salario. Ya demostramos que cuando el club recibe el cheque o la transferencia bancaria, lo que menos hace es pagarle a los jugadores", aseguró Sergio Marchi titular de Futbolistas Argentinos Agremiados.



DINERO SIN MEDIACION



El gremialista consideró hoy que "la única manera eficaz" para que los futbolistas puedan cobrar los haberes atrasados es recibir directamente desde la AFA, sin mediación de los clubes, el dinero que eventualmente ingresará a esa entidad proveniente de la rescisión del Fútbol Para Todos.



La víspera, desde Futbolistas Argentinos Agremiados en un duro comunicado se ratificó el paro de futbolistas por haberes impagos, y se puso en duda el reinicio de los torneos programados por AFA para el fin de semana.



Da cuenta hoy Diario Registrado, que en declaraciones a TyC Sports Sergio Marchi explicó que "no se puede desarrollar la actividad porque hay una cesación de pagos muy profunda" y cuestionó a los dirigentes porque "están negando la realidad".



"Lo único que ellos (por los dirigentes) quieren es mover la pelota y que los chicos sigan jugando. En estas condiciones no se puede reiniciar el fútbol. La actividad debe movilizarse pero dentro de los parámetros adecuados", sentenció el gremialista.



OTRO PROBLEMA EN PUERTA



Además, apuntó que una vez utilizados los fondos provenientes de la cancelación del Fútbol Para Todos para abonar los salarios adeudados y levantar el paro ratificado el lunes, se generará un nuevo problema con los siguientes salarios de los futbolistas, debido a que todavía no se adjudicaron los derechos audiovisuales.



"El próximo pago, como mínimo, va a venir a los 45 o 60 días. Los jugadores no pueden esperar dos meses más para percibir su salario", agregó Marchi, y denunció, sin puntualizar, que en algunos clubes "están gastando los supuestos 1.200 millones" de pesos que AFA, en principio, recibirá como llave, de parte de la empresa que adquiera los derechos de la televisación del fútbol.