Denunciará a primo del Presidente

La diputada Margarita Stolbizer presentará una denuncia contra Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.



La líder de GEN reclamará que se investigue a IECSA, empresa de Calcaterra, por las presuntas coimas que habría recibido de parte de la constructora brasileña Odebretch, según revelaron medios de prensa de Brasil.



El portal O Estadao do Sao Paulo accedió a un documento oficial de la investigación sobre los sobornos de Odebrecht, y publicó las empresas que un representante de Iecsa, de nombre Sánchez Caballero, mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas a funcionarios argentinos. Javier Sánchez Caballero es un gerente de IECSA.



NEGACION



En tanto, voceros de Iecsa aseguraron a Perfil que la empresa no estuvo involucrada en el pago de sobornos y que las autoridades de Brasil nunca los notificaron ni les pidieron explicaciones.



LA DENUNCIA



"Vengo por el presente a acompañar diferentes publicaciones del sitio de O Estadao do Sao Paulo, (y de los que ha tomado cuenta Perfil en Argentina), de los cuales presuntamente surgen documentos oficiales de la investigación sobre el pago de sobornos de Odebrecht en nuestro país", comienza la denuncia de la diputada del GEN.



Y continúa "sugiero se requieran al Poder Ejecutivo las informaciones y estudios tenidos a la vista para tomar la decisión de asignar las partidas presupuestarias necesarias para continuar con la mencionada obra, sin modificar las condiciones que se habían fijado durante el gobierno anterior, de manera particular el costo y las empresas que tomarían a su cargo la ejecución del soterramiento".