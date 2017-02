Tres rosarinos imputados por el crimen de Altamirano

Cerca de las 15 del sábado último, luego de una pelea con uso de armas blancas en las calles de Villa Dominga entre cinco vendedores ambulantes oriundos de Rosario y dos jovencitos rafaelinos, uno de los cuales, el local Claudio Altamirano, de 20 años, dejó de existir debido a las cuatro puñaladas que recibió en su cuerpo, siendo la herida recibida en el abdomen la letal mucha tela queda aún por cortar.

Luego de la aprehensión de los cinco sujetos en el Hospital local menos de una hora después de ocurrido el sangriento hecho; en la tarde del domingo, el fiscal adjunto a cargo de la causa, Gustavo Bumaguín, dispuso la libertad de dos de ellos “por no haber tenido participación en el hecho” se mencionó, mientras que los otros tres quedaron detenidos en la Alcaidía a la espera de la audiencia imputativa que se realizó a las 15 de la víspera, donde los tres individuos quedaron imputados por el hecho, más aun cuando se conoció que los tres portaban un arma blanca durante la mortal pelea.



IMPUTADOS

Y UN DEFENSOR

Pasadas las 15 de la víspera tuvo lugar en la sala 2 de los Tribunales locales, la audiencia imputativa de los tres implicados en el hecho.

En la misma participaron la jueza de IPP Dra. Cristina Fortunato, el fiscal adjunto del MPA Gustavo Bumaguín, y los abogados defensores Amalia Cassina -del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal- en representación de los imputados “M.” y “M.”; y el Dr. Leopoldo Monteil, a cargo de la defensa de “C.”.

Cabe mencionar que el Dr. Leopoldo Monteil es el mismo que en Rosario defendió al policía rosarino Esteban Espíndola, que fue detenido con una de las armas que se habrían utilizado en el ataque a balazos contra la casa del ex gobernador santafesino, Antonio Bonfatti.

Los imputados escucharon todos los cargos contra ellos, los derechos que los asisten y también la posibilidad de optar por declarar si es que lo considerasen oportuno.

Los tres son vendedores ambulantes: Luciano David M., de 37 años, nacido en Rosario alias “Petaca”; Cristian Germán C., de 32 años, nacido en Rosario alias “Lolo”; y Juan Manuel M., también rosarino, de 30 años, alias “Juanma”.

Todos ellos fueron imputados provisoriamente por el delito de “Homicidio simple”, art. 79 del Código Penal, que establece penas que van de los 8 a los 25 años de prisión.

Como se dijo, el joven Claudio Altamirano recibió cuatro puñaladas siendo la recibida en el abdomen la mortal. Pero también recibió heridas cortantes en la base del cuello, en el hombro derecho, en el omóplato derecho, y en la región pélvica, causando heridas en el riñón, lesionando los vasos de la región de la pelvis y perforando zonas intestinales.



HECHOS

Junto a la lectura de los hechos que se les atribuyen a los detenidos, el Fiscal agregó la calificación jurídico-penal, las pruebas fundantes y los derechos de los acusados.

“En fecha 25 de febrero -inició el fiscal Bumaguín- a las 14:40 en momentos en que se encontraban Diego P., Cristian Germán C., Luciano David M., y Juan Manuel M., en calle Ciudad de Esperanza y 14 de Julio en la vereda del predio de la Rural de Rafaela, se hacen presentes Lucas Farías y Claudio Altamirano con quienes comienzan una discusión, en la cual Cristian Germán C., Luciano David M., y Juan Manuel M., teniendo cada uno de ellos un cuchillo en su mano, con conocimiento y voluntad homicida, agreden los tres juntos a Claudio Altamirano, quien se encontraba ebrio y desarmado, con la intención de provocar su deceso causándole heridas cortantes […] Producto de las heridas sufridas, Altamirano fallece minutos después en el Hospital SAMCo de Rafaela”, detalló el Fiscal.

De acuerdo a comentarios extraoficiales, la pelea callejera entre Altamirano y Farías y los rosarinos habría comenzado por cuestiones triviales y sin importancia.

Entre las numerosas pruebas con que cuenta el Fiscal se encuentran testigos de los hechos narrados y pruebas de ADN que se harán a partir de hoy.

El fiscal Bumaguín adelantó que en la próxima audiencia de medida cautelar pedirá prisión preventiva para los tres imputados.

Esta tendrá lugar hoy martes, a partir de las 13, en los Tribunales de Rafaela.