Renuevan el taller "Pastas y pastelería"

La Municipalidad de Rafaela le dará continuidad a una serie de trabajos que viene realizando desde mediados del año pasado con jóvenes de nuestra ciudad, para seguir aportando herramientas al plano social. Esto, tiene que ver con el Curso de Introducción al Trabajo, el programa Aprender en la Fábrica, donde alrededor de 20 chicos ya se han graduado a fines de 2016.

Esta iniciativa surgió de la Comisión Vecinal del Barrio Virgen del Rosario, representada por su presidenta Ramona Ramallo, que elevó la propuesta para la inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad social de dicho barrio. La misma consistió en que un grupo de jóvenes de 16 a 18 años de edad, se formen en el oficio de la fabricación de pastas, pastelería y panificación y que de esta manera encuentren una situación confortable, ya que la mayoría no cursan sus estudios escolares y están expuestos a los riesgos de la calle. Por eso la necesidad de un espacio de formación, contención y capacitación para la posibilidad futura de integrarse al mundo del trabajo.

En diálogo con la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allassia, destacó que la Municipalidad apoyó la propuesta presentada por la vecinal del barrio, para que los jóvenes se capaciten en el oficio de elaboración de pastas, panificación y pastelería. "Este tipo de experiencias es necesaria, ya que todo no es color de rosas a veces", dijo en primera instancia la funcionaria, y dijo que "se promueve el conocimiento del trabajo, pero más que eso, se busca adoptar ciertas normas y ciertos hábitos, trabajar problemáticas", agregó a LA OPINION.

El Proyecto, denominado "Taller de Panificación, Pastas y Pastelería'', será un espacio para los chicos se formen en el oficio de fabricación de pastas, pastelería y panificación, que durará hasta el mes de diciembre. "Buscamos engancharlos con otros programa que tenemos para que no se pierdan los procesos. Los chicos se llevan a sus casas lo que ellos mismos producen, y eso está bueno en esta época en donde todo está muy caro, es muy bueno". Además, este proyecto se presentó en incluirse, CCIR, fue aprobado y en un tiempo se podrá llevar adelante la compra de más herramientas para darle un crecimiento a este proyecto", dijo Allassia al respecto.

Ramona Ramallo, acaso una de las presidentas vecinales que más trabaja de lo social, ha saltado a la popularidad por su lucha contra la droga, denunciando su venta en ese barrio. Ahora, ha planteado captar el interés de los jóvenes de 18 años aproximadamente, para tratar de evitar situaciones complicadas en el barrio. Este taller comenzó en agosto de 2016 y ahora, en los primeros meses de este 2017, se le dará continuidad para sostener el gran trabajo iniciado.

En el mismo, trabajarán una Terapista Ocupacional (Josefina Zimmermann) y una psicóloga (Analía Vigini), que serán las tutoras que trabajarán en el encuadre de los chicos. Además habrá una capacitadora en panificación que ayuda al trabajo diario. En tanto, la Subsecretaría de Economía Social y Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones internacionales, y la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Salud y el Area de Seguridad Alimentaria, colaborarán para el desarrollo de esta propuesta en el marco del Gabinete Social.