"La mayoría de los argentinos va a apoyar a Cambiemos en octubre"

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente Mauricio Macri descontó ayer que "la mayoría de los argentinos" va a "apoyar" a Cambiemos en las próximas elecciones legislativas de octubre, para así "seguir confirmando el rumbo". "La Argentina se puso en marcha; eso la mayoría de los argentinos lo va a valorar y nos van a volver a apoyar en octubre para seguir confirmando este rumbo", sostuvo el mandatario.

En una entrevista que concedió a Canal 9, el jefe de Estado consideró que "es fundamental consolidar que estos cambios que se hicieron son en serio, porque el mundo le abrió las puertas la Argentina" a partir de diciembre de 2015 y tras 12 años de gobierno kirchnerista.

Asimismo, el líder del PRO remarcó que Cambiemos representa a "una mayoría de argentinos que quiere vivir con tranquilidad, progresar, ser parte del mundo, y por eso se lograron leyes que cambiaron en serio las oportunidades futuras de la Argentina".

En su primera referencia a las elecciones legislativas nacionales y luego de las señales de unidad en el PJ, Macri auguró que el frente oficialista va a "hacer una buena elección de vuelta" en octubre para "continuar con los cambios, innovando y cumpliendo". "Soy Presidente no porque inventé un cambio, sino porque los argentinos decidieron un cambio. En octubre, cuando hagamos una buena elección nuevamente, continuaremos con los cambios, progresando, innovando y cumpliendo", insistió.

Incluso, el líder de Cambiemos dijo que el cambio que se produjo en la Argentina "está consolidado" y apostó a que es "para siempre, no para volver atrás". "Yo soy optimista, siempre lo he sido. Muchos decían que no teníamos ninguna chance de ganar la elección pasada, y lo hicimos. La Argentina comenzó a crecer, enero va a dar buenos números, mejores que enero del año pasado", destacó.

En alusión a su viaje a España, Macri relató que los empresarios ibéricos con los que se reunió le expresaron el temor de que la Argentina "puede volver atrás, o si pueden volver a repetirse políticas como las de la década pasada". "Traté de transmitirles que este cambio es para siempre, no para volver atrás dentro de poco", concluyó.



CRITICAS A LA CGT

Por otra parte, Macri consideró que hay "ansiedad por disparar el año electoral" por parte de la oposición y el gremialismo, a la vez que instó a la CGT a "dialogar, sentarse en una mesa y no ponerse a hacer política" con la marcha convocada para el próximo 7 de marzo. "El país está arrancando. El camino es dialogar, sentarse en una mesa y no ponerse a hacer política porque comienza el año electoral", señaló el mandatario respecto a la convocatoria de la central obrera, que ganó el apoyo de un abanico de fuerzas de la oposición y movimientos sociales.

Respecto a la advertencia de la CGT sobre la convocatoria a un paro nacional si no hay cambios en la política oficial, el jefe de Estado se preguntó "cuál es la lógica de parar en un país que hace cuatro meses que todos los días está un poco mejor que el día anterior".

El líder del PRO se refirió además a las críticas que recibió el Gobierno en las últimas semanas por el acuerdo con el Correo Argentino y el desestimado decreto para modificar el cálculo de los haberes jubilatorios, así como también en alusión a la marcha que realizará la central obrera el próximo 7 de marzo al Ministerio de Producción.

"Claramente, todas las cosas que estamos viendo muestran que hay una ansiedad por disparar el año electoral que va en contra de lo que necesitan los argentinos, que es armonía, tranquilidad, trabajar en resolver los temas. Ese el camino del progreso", afirmó.

En ese sentido, el líder del PRO señaló que "no es una Argentina fácil" porque "hay mucha gente que se opone, que pone palos en la rueda, hay mucha gente que dentro de la estructura del Gobierno que heredamos que no colabora en la tarea". "En el contexto de todo lo que hemos hecho no me parece justo que digan que hicimos ´tantos errores´. Son cuatro o cinco errores dentro de miles de decisiones. Y en todos los casos, por suerte, no eran hechos consumados y se pudieron corregir", finalizó.