Carnaval toda la vida, una fiesta fabulosa

(Enviado especial a Santa María de Punilla). - “¿Por qué será que te quedás adentro? No te quedes que acá afuera es carnaval, carnaval toda la vida y una noche junto a vos, si no hay galope se nos para el corazón!”

Como en los 80’ cuando comenzaron a desandar la ruta con Bares y Fondas. Como en los 90’ cuando El León marcaba tendencia musical. Como en la actualidad en la que su ópera rock La Salvación de Solo y Juan los devuelve a la escena con toda la potencia. Cadillacs, siempre Cadillacs. Fabulosos, siempre Fabulosos.

Parecía que el piso se movía cuando Vicentico y el Sr. Flavio pisaban el Escenario Principal del Cosquín Rock. Arrancaron, ya en lunes a la madrugada, como para no dejar ninguna duda que parte de la gran historia del rock argentino había llegado a Punilla. Manuel Santillán el León, Mi novia se cayó en un pozo ciego, El aguijón y El genio del dub, como para entrar en ritmo y vaya si lo lograron. Todos saltando por los aires, disfrutando a pleno. Luego algunos temas de la nueva obra y después seguir con su devenir de éxitos.

Demasiada presión, Calaveras y diablitos, Siguiendo la luna, Matador, Rey Azúcar, El Satánico Dr. Cadillac. Y el clima de fiesta que nunca decayó. Un Vicentico divertido, de buen semblante, un Sr. Flavio encendido y mostrando sus dotes de gran músico. La noche transcurrió de esa manera y nadie quería que termine, ni la gente ni la banda. Parecía que se iban, pero volvían. Parecía que ya se había escuchado todo, pero aparecía otro hit ochentoso. La nostalgia componía un clima único que muchos quizás no volverán a vivir. Cada canción de aquellos buenos viejos tiempos proyectaba a los muchos de cuarenta y pico de años que cantaban las letras cadillacs a su adolescencia, a tiempos de escuela secundaria, primeras salidas a boliches, las clases de gimnasia y a las amistades para toda la vida.

La madrugada se cerró con una emocionante versión de Yo no me sentaría en tu mesa, con la gente enchufadisima y con una noche que parecía salida de un cuadro. Flavio tampoco quería irse y emulando a lo hecho por Ciro una noche antes, despidió a la multitud con su versión del himno nacional argentino en bajo. Fabuloso. Cadillac.



DE PUNTA A PUNTA

La tarde del domingo tuvo para todos los gustos. Desde muy temprano Rockambole estuvo presentando su libro De regreso a Oktubre. Luego vino la muy buena presentación de Torke, la banda rafaelina que por segundo año estuvo en el Cosquín Rock. Un muy buen sonido hizo brillar a los cuatro rafaelinos que aprovecharon al máximo ese escenario. Después, Pericos nuevamente hicieron temblar la carpa del Alternativo con dos invitados de lujo, Ciro y Juanse.

A partir de la tardecita, la recta final del Principal fue para no perdérsela. Arrancaron los Caligaris que levantaron a todo el predio. Siguió con los Cafres y todo el reggae. La presentación de La Vela Puerca (única por este año), desató uno de los picos de la noche. Luego quedaría Skay con una soberbia actuación antes de entregarle el escenario a Los Cadillacs.