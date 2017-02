Se disputó la segunda de la Copa de Verano Deportes 28/02/2017 Redacción HOCKEY

El domingo se disputaron en las sedes del Club Ben Hur de Rafaela y Club Antártida de San Francisco, los partidos correspondientes a la segunda jornada de la Copa de Verano Mayores Damas, organizada por la Federación del Oeste de Hockey, y que sirve de preparación al certamen oficial.

Los resultados informados por el área de prensa de la FOH fueron los siguientes:



SEDE ANTARTIDA

Antártida 3 vs 9 de Julio de Morteros 0; C.A. San Jorge 4 vs 9 de Julio de Rafaela 1; Antártida 3 vs San Miguel (Arroyito) 0; 9 de Julio de Rafaela 1 vs 9 de Julio de Morteros 0 (fue expulsada Natalia Mansilla, del equipo de Morteros) y San Miguel (Arroyito) 0 vs A. San Jorge 0.



SEDE BEN HUR

Sportivo 2 vs Atlético Pilar 1; Juventud de Humboldt 1 vs Ben Hur 0; Sportivo Norte 0 vs Moreno de Lehmann 1; Ben Hur 0 vs Atlético Pilar 0; Moreno de Lehmann 0 vs Juventud de Humboldt 3 (suspendido por falta de luz. Deben completar 20 minutos del segundo tiempo).

La primera jornada, suspendida oportunamente, se disputará este martes a partir de las 14 en Ben Hur. Los partidos a realizarse son los siguientes: 14:00 hs Juventud de Humboldt vs Atlético Pilar; 15:00 Sportivo Norte vs Ben Hur; 16:00 Atlético Pilar vs Moreno de Lehmann; 17:00 Sportivo Norte vs Juventud de Humboldt; 18:00 Moreno de Lehmann vs Ben Hur.



POSICIONES

Sede Antártida: Club Antártida 12 pts. ; 9 de Julio de Rafaela 6; C.A. San Jorge 5; 9 de Julio de Morteros 4 y San Miguel 1.

Sede Ben Hur (parciales): Sportivo Norte de Rafaela 3 pts. ; Juventud de Humboldt 3 (falta disputar 2do tiempo vs Moreno); Moreno de Lehmann 3 (falta disputar 2do tiempo vs C. J. Unida de Humboldt); Ben Hur de Rafaela 1; Atlético Pilar 1.