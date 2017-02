Nisman había admitido que lo querían matar Nacionales 28/02/2017 Redacción En un audio del año 2014 sobre la denuncia contra Cristina, el fallecido fiscal de la causa AMIA Nisman había reconocido que "aunque quieran matarme, esto no tiene retroceso".

Ampliar FOTO ARCHIVO NISMAN. Había expresado que su investigación "termina con gente presa".

BUENOS AIRES, 28 (NA). - A poco más de dos años de la muerte de Alberto Nisman, se conoció ayer el audio de una conversación telefónica en la que el exfiscal manifestaba que aunque quisieran matarlo la denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner por el Memorándum de Entendimiento con Irán no tenía "retroceso". "La prueba está guardada de tal manera que aunque quieran matarme esto no tiene retroceso. Algunos de los involucrados ya lo saben y no saben cómo salir y me están pidiendo un salvavidas. Si alguno me está escuchando, me chupa un huevo. Cada uno sabe lo que hizo, lo que dijo y dónde quedó registrado", manifestó en agosto de 2014 el extitular de la Unidad Especial AMIA en diálogo telefónico con el director de la Agencia Judía de Noticias, Daniel Berliner, y cuya transcripción forma parte de "Memorándum", el nuevo libro del periodista.

En esa charla, ocurrida cinco meses antes de que presentara la denuncia contra la entonces jefa de Estado, Nisman se mostraba "más tranquilo que nunca", aunque reconocía la gravedad de la situación: "Los que no tienen que estar tranquilos son los que hicieron estas cosas". "Con las pruebas más de uno que ni se imagina le va a temblar el orto, porque no es prueba inventada por mí, no son valoraciones. Cuando vean las pruebas proporcionadas por el propio Estado (porque, obviamente, hay internas en el Gobierno) te agarrás la cabeza", subrayaba Nisman en esa conversación, que será incorporada el próximo miércoles a las investigaciones judiciales que se siguen por la muerte del exfiscal y por su denuncia en torno al presunto encubrimiento del atentado.

Asimismo, el exfiscal manifestaba: "El ejemplo es feo, porque hablar de bombas, de esquirlas y todo en el contexto de lo que pasó es feo, pero acá hay que alejarse lo antes posible para que no le pegue alguna esquirla a pobre gente que quizá no tiene mucho que ver al lado de los máximos responsables". "Ahora, que los máximos responsables terminan presos en poco tiempo, no tengas duda", auguraba el fallecido extitular de la Unidad Especial AMIA, quien fue encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015.

El fiscal también se refiere al excanciller Héctor Timerman, quien también fuera denunciado por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del pacto con Irán: "En pocos meses lo van a tener que ir a visitar a Devoto. Van a tener que pedir turno en la cárcel", señala. "Acá hay involucrados funcionarios del Estado y la prueba me la otorga el mismo Estado. Esto es gravísimo. Lo de Galeano es moco de pavo al lado de esto. Es como (comparar) la corrupción de De la Rúa al lado de corrupción de este gobierno (de Cristina Kirchner)", dice Nisman y agrega: "El Gobierno no está haciendo más que darme más elementos, sobra prueba. Que sigan igual, esto es cuestión de meses".