Agremiados pone en duda la vuelta del fútbol Deportes 28/02/2017 Redacción PRIMERA DIVISION

Ampliar FOTO WEB ADVERTENCIA. Agremiados mantuvo su postura "de no dar comienzo" a los torneos.

A menos de tres días para que se cumpla la fecha pautada para el comienzo del fútbol, el próximo viernes 3 de marzo, aún no se sabe si esto ocurrirá o no. Futbolistas Argentinos Agremiados volvió a ratificar la amenaza de paro por la deuda que los clubes mantienen con los jugadores y pusieron en riesgo así la fecha del fin de semana. En el comunicado, el gremio afirma que "mantiene su postura de no dar comienzo a la segunda parte de los Torneos de las categorías profesionales organizados por AFA, previstos inicialmente para el día 3/03/2017”."Los IRRESPONSABLES DIRIGENTES DE NUMEROSOS CLUBES, que han generado -una vez más- la descomunal deuda que mantienen con los futbolistas, continúan con su DESIDIA E INDIFERENCIA, no atinando a dar respuesta a los reclamos. Por lo tanto, seguimos firmes en la decisión de retener tareas y no participar en encuentros oficiales en protesta por la causa anteriormente mencionada", termina el texto. Más temprano en el lunes de carnaval, el titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo, mostró la confusión sobre qué quería la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con su designación para que analice la idoneidad de los candidatos a presidente. Rizzo avisó en diálogo con TyC Sports que no sabe “qué espera” la institución en relación al análisis pedido y dijo que la entidad que lidera se reserva su derecho de "hacer o no" el trabajo encomendado.



VUELTA AL TRABAJO

Por su parte, este lunes, y ya con la cabeza puesta en el duelo ante Aldosivi de este sábado a partir de las 18:30 en Mar del Plata si es que se reinicia el Torneo de Primera División de AFA, el plantel de Atlético de Rafaela retomó los trabajos luego del último amistoso que disputó el sábado en nuestra ciudad que finalizó con victoria por 2 a 0 ante Atlético de Paraná y después de haber descansado el domingo. En líneas generales, y de acuerdo a lo observado durante la pretemporada, Juan Manuel Llop ya tendría en mente el probable equipo que visitaría a Aldosivi por la 15ª fecha. Lo que es una fija es que Mauro Albertengo, quien hizo una gran pretemporada con 6 goles y autor del doblete ante los paranaenses, sería uno de los delanteros titulares, mientras que la única duda podría ser quién lo acompañe en el ataque (Costa, Luna, Ramírez y Leandro Díaz, este último recuperándose de una lesión y el que menos chances tendría). En cuanto al resto del equipo, estaría todo definido de no mediar inconvenientes de última. Por lo pronto, un probable 11 inicial para visitar al Tiburón sería con Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Diego Montiel, Emiliano Romero y Kevin Itabel; Ramiro Costa y Mauro Albertengo.