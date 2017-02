"Moonlight": una victoria negra opacada con caos final del Oscar Información General 28/02/2017 Redacción Hollywood digiere el caótico final del Oscar centrado en el craso error del anuncio del premio más importante, que opacó en parte el reconocimiento a los negros tras años de polémica racial. Distrajo la atención de los abundantes discursos y chistes políticos contra Donald Trump y otras fallas menores.

Ampliar FOTO AFP-NA GANADORES./ Mahershala Ali, Emma Stone, Viola Davis y Casey Affleck.

LOS ANGELES, 28 (AFP-NA). - Fue "La La Land"... No, fue "Moonlight": Hollywood digiere aún el caótico final del Oscar del domingo, centrado en el craso error del anuncio del premio más importante, que opacó en parte el reconocimiento a los negros, tras años de polémica racial.

También distrajo la atención de los abundantes discursos y chistes políticos contra Donald Trump y otras fallas menores, como el que se haya usado la foto de una productora viva en el homenaje a los profesionales de la industria fallecidos. No se hablaba de otra cosa este lunes que no fuera la confusión del final de la gala.



¿QUE OCURRIO?

Los rostros de la garrafal equivocación fueron los veteranos Warren Beatty y Faye Dunaway, que recibieron el sobre equivocado, el de mejor actriz.

Desde el principio, Beatty tenía cara de confundido. "Eres imposible", le dijo Bonnie a Clyde. "¡Vamos!", siguió la actriz, que al ver el sobre anunció: "La La Land".

Aplausos, abrazos y discursos, que fueron interrumpidos por Jordan Horowitz, uno de los productores del aclamado musical: "Ha habido un error. Moonlight ganó mejor película". "No es broma", repitió varias veces su colega Marc Platt.

Y acto seguido Horowitz dijo: "Entrego con mucho orgullo esto a mis amigos de Moonlight".

Y fue así, en medio de la confusión, que esta película hecha con un presupuesto de menos de 5 millones de dólares y un elenco negro recibió el premio más importante de la noche.

"Quedé muy emocionado de ver a Moonlight recibir la atención que merece y el reconocimiento. Claro que es desafortunado que el momento haya sido contaminado por la confusión al final", dijo a la AFP Shaun Harper, jefe del centro sobre Raza y Equidad de la Universidad del Sur de California (USC).

La conmovedora historia de conexión humana y autodescubrimiento que narra la vida de un joven en un suburbio pobre del sur de Florida sumó tres estatuillas, con las de mejor actor secundario para Mahershala Ali y mejor guión adaptado.

"Ni en mis sueños esto podría ser verdad, pero al diablo con los sueños... ¡esto es verdad!", lanzó allí su director, Barry Jenkins.

Las redes sociales estallaron de inmediato y el anfitrión Jimmy Kimmel rápidamente hizo referencia al incidente del Miss Universo en que Steve Harvey coronó erradamente a Colombia en lugar de Filipinas.

"Llámame Warren Beatty, ¡te puedo ayudar a pasar por esto! #Oscars", escribió Harvey en su cuenta en Twitter este lunes.

PriceWaterhouseCoopers, por décadas la firma auditora del premio, se disculpó por el "error" en el anuncio del Oscar a mejor película y dijo que emprendería una investigación.



¿PAGINA RACIAL

PASADA?

El aclamado musical "La La Land", favorito con 14 nominaciones, terminó con seis estatuillas, incluida la de mejor director para Damien Chazelle, el cineasta más joven en lograrlo, y la de mejor actriz para Emma Stone. Cassey Affleck se llevó el premio a mejor actor por su desgarrador papel en "Manchester cerca del mar".

La victoria de "Moonlight" rompió el maleficio de dos años de los #OscarsSoWhite (Óscar demasiado blancos), sin actores o directores no blancos nominados, que llevó a llamados a un boicot contra la Academia.

Fue un triunfo además para "OJ: Made In America" como mejor documental y para Viola Davis también ganó como mejor actriz de reparto en su tercera nominación. Ali se convirtió además en el primer actor musulmán en ganar el galardón.

"Creo que [la ceremonia] de anoche (por anteanoche) fue tan significativa como cuando Halle Berry y Denzel Washington ganaron como mejor actriz y mejor actor", explicó Harper en referencia al Oscar de 2002.

Y aunque no hubo latinos u otras minorías nominadas, ¿se puede pasar la página racial en el Oscar? "Hay que esperar y ver", respondió el experto.

"Si bien estoy feliz por lo que pasó anoche, me interesa más lo que pasará el año que viene y el siguiente", indicó.

La cita sirvió también para lanzar comentarios contra el presidente Donald Trump, en especial sobre su política migratoria.

"Dividir el mundo en categorías de nosotros y nuestros enemigos genera miedo", dijo en un comunicado el realizador iraní Asghar Farhadi, que ganó su segunda estatuilla con "El viajante" y no asistió a la gala en protesta al decreto antiinmigrantes de Trump.

"Como mexicano, como latinoamericano, como trabajador inmigrante, como ser humano, estoy en contra de cualquier forma de muro que quiera separarnos", dijo por su parte el actor Gael García Bernal al presentar un premio.