La solidaridad

¿Somos solidarios los argentinos? Un interrogante de difícil respuesta, al menos hasta hace poco donde lo único que se disponía para dar una respuesta era la percepción individual de cada uno, o bien algunas ocasiones excepcionales donde sí aparecía en plenitud el espíritu solidario de los argentinos. Ahora en cambio, se conocieron algunas estadísticas, producto de relevamientos realizados por la consultora global GfK, la cual tuvo carácter abarcativo, incluyéndose a la Argentina.

El estudio en cuestión se efectuó en 17 países tomando como referencia 22.000 casos, considerándose por parte de los investigadores a los lugares elegidos como los más representativos del mundo debido a su composición demográfica, apareciendo nuestro país dentro de ese grupo. Precisamente sobre la Argentina se consigna que el 36% de la población mayor de 15 años nunca realizó un trabajo voluntario. Con tal proporción, donde no están contempladas las campañas masivas de trabajo solidario y ayuda, de las cuales miles de argentinos participan de manera espontánea en casos que van desde una catástrofe natural a la donación de sangre, la Argentina se ubicó apenas por sobre Corea del Sur, Francia y Japón, siendo estos tres países los menos solidarios del grupo bajo estudio.

La conclusión sintetizada sobre los argentinos es que ayudan y participan poco en las acciones solidarias del día a día, pero en cambio sí lo hacen cuando se trata de convocatorias masivas, o bien frente a grandes catástrofes, como terremotos, inundaciones u otro tipo de fenómenos de esta clase.

En cambio los tres países que se ubicaron al tope de la medición, siendo por lo tanto los más solidarios, fueron México, Holanda y Estados Unidos, registrando bajos porcentajes de quienes nunca hacen una acción solidaria, medición que en cambio a nuestro país lo ubica bastante lejos con apenas 16% siendo quienes cumplen un acto solidario al menos una vez al mes.

Para ofrecer algunos aspectos centrales que hacen al espíritu solidario de los argentinos, la organización Red Solidaria ilustra informando que diez años atrás se hacía un trasplante de médula ósea cada 14 días, en cambio en la actualidad se hace uno cada dos días, y que todos los años se va superando el récord de donantes de sangre, y que también uno de cada cuatro argentinos está atento a lo que la organización solidaria publica en sus redes sociales para tratar de participar, destacándose también que suman 7.300 los usuarios de celular que prestaron su número para que se distribuya la información correspondiente a la búsqueda de personas en 520 ciudades de todo el país.

Por su parte desde la Fundación Sí -según nota publicada en Clarín con la firma de la periodista Julieta Roffo-, desde 2012 vienen trabajando en la organización 2.200 personas sin ninguna clase de remuneración.

En cuanto al INDEC, de acuerdo con estadísticas de 2013 el 9,8% de la población urbana realiza esta clase de trabajos voluntarios una vez por semana, con un promedio de 8 horas semanales dedicadas a tal actividad, y además, agregaba el dato que el 65% lo hacía participando a través de organización, y el resto, de manera autónoma.

Por su parte desde Cáritas, la organización más conocida, además de hacer saber su sorpresa por el resultado del estudio de la consultora internacional, se sostuvo que "ante una situación de emergencia, la solidaridad de los argentinos es notoria e inmediata", destacándose también la masiva participación de voluntarios en el trabajo permanente en recorridas, trabajo en comedores comunitarios o cuantas labores se soliciten en materia solidaria.

Uno de los aspectos en los que insistió desde Red Solidaria es que "durante muchos años, el modelo de solidaridad en la Argentina tuvo que ver con la beneficiencia, era bueno, pero siempre se miraba al otro desde un lugar privilegiado", lo que "comenzó a cambiar desde 1983, apareciendo la cultura solidaria".

Este estudio no es muy benevolente con los argentinos en materia solidaria. Otras mediciones no existen, pero la realidad no parece condecir con ese informe, que de todos modos comentamos.