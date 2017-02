UCES brinda Maestría en Negocios Internacionales

La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales inicia el segundo año en la Maestría en Negocios Internacionales. Para hablar de esta propuesta académica, un cronista de LA OPINION entrevistó al coordinador Javier Sandrone. "En 2016 iniciamos con esta Maestría y para este año arrancamos con la segunda etapa a partir del 3 y 4 de marzo. Los seminarios no son correlativos, suma a la cantidad de créditos cursados y sirve para presentar la tesis", destacó.

En 2016 arrancó con 17 alumnos y los cupos son limitados. Es una propuesta para ejecutivos, profesionales y los que quieran cursar una carrera de posgrado y no disponen del tiempo y disponibilidad de hacerlo afuera con sus consecuencias sociales y económicas. El cuerpo docente está integrado de Alemania, Colombia, Brasil y Argentina.

También la Escuela de Negocios cursos de posgrado con una carga horaria de 16 horas para actualizar conocimientos y brindar herramientas nuevas.

* "Geopolítica, Argentina de cara al siglo XXI": busca desarrollar pensamiento crítico que permita un análisis y producción de escenarios posibles en términos de los negocios y la política internacional. En este seminario, asociado al estudio de determinadas formas de relación espacio-hombre y hombre-hombre en el espacio, en términos que implican el análisis y compresión de las fuerzas de apropiación de los territorios y espacios, se buscará definir el nuevo rol que juega Argentina en los actuales flujos de poder mundial, así como sus oportunidades a futuro. Busca profundizar conocimientos en los campos de la política, la geografía y sociología, así como propiciar un ambiente de análisis y debate sobre temas actuales de la realidad mundial bajo coach académico. Se otorgará certificado de asistencia con 16 horas cátedra. Inicia el 3 y 4 de marzo de 2017 de 8 a 13 y de 14 a 18.

* "China y negocios Asia-Pacífico": el nuevo orden mundial obliga a redefinir nuevos jugadores en términos políticos, económicos y de poder. China representa uno de estos participantes que ha crecido y tomado posición en el contexto geopolítico mundial, y que demanda un estudio académico profundo, crítico y estratégico para el mundo de los negocios, por parte de cualquier ejecutivo de contexto mundial. Se otorgará certificado de asistencia con 16 horas cátedra. Se dictará el 17 y 18 de marzo de 8 a 13 y 14 a 18.

* Economía Internacional Monetaria: ver estudios de casos con temas de interés, profundizando con el grueso del conocimiento.

* Diplomatura en "Análisis y marketing político": para políticos, periodistas, empresarios y gremialistas.

* "Suply chain management": flujos de procesos dentro de una empresa abordando stock, programas de producción, logística.

* "Next working": creación y manejos de las redes personales para obtener réditos y gestionar en la interacción con las personas.

* Otras ofertas: Diplomaturas en Marketing digital, en Geopolítica y en Gestión de instituciones de salud.

* Para informes e inscripción: sede académica en 25 de Mayo 906, teléfono 03492-434198 y 504198, de 9 a 21 horas; UCES Centro en Bv. Santa Fe 462, teléfono 03492-502208, de 9 a 12 y de 16 a 19.