Se conocen los resultados del Concurso Literario del Centenario “Nuevas montañas que escalar”, organizado por el “Club de Leones de Rafaela” con la colaboración de ERA, destinado a residentes en el Distrito O 2 , que abarca las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Luego de la apertura de sobres, a cargo de las Leones Alicia Bertolaccini y Liana Friedrich, juntamente con Delia Sosa, integrante del Jurado, se constata que han sido galardonados los siguientes participantes:

* Género cuento: 1º) “El desafío”, Seudónimo “Ceibo”, correspondiente a René Armando González, DNI Nº 6.305.442, domiciliado en Zeballos 537, Gobernador Crespo. 2º) “Escalar otra vez”, seudónimo “Rafaelo”, perteneciente a Orlando Pérez Manassero, DNI Nº 6.295.899, domiciliado en Bv. Hipólito Yrigoyen 854, Rafaela. 1º mención: “Los de las filas”, seudónimo “El asceta”, de Adrián Néstor Escudero, DNI Nº 8.467.257, domicilio en Obispo Gelabert 3073, Santa Fe capital.

* Género poesía: 1º) “Invitación”, seudónimo Pini, que corresponde a María de los Angeles Giménez”, DNI Nº 16.537.303, radicada en La Rioja 970, Gálvez. 2º) “Emerger”, seudónimo Olmi, correspondiente a Olga Schmidt , DNI Nº 8.988.771, domiciliada en Dante Aligheri 596, Rafaela.

Los Jurados actuantes, Delia Sosa, Silvana Moos y Mabel Zimmermann, consideran que en el género prosa, es meritorio destacar en el primer premio una estructura textual correcta y una trama singular que concluye en un final inesperado. Además respeta ideológicamente el lema de la convocatoria, mediante una escena singular y novedosa sin caer en lugares comunes y repetidos. En cuanto al segundo premio, se valora una historia emotiva y bien narrada que encuentra en el imaginario colectivo un retrato repetido y no por eso menos entrañable; la historia está bien contada en su trama y lenguaje, y responde claramente al tema propuesto en la convocatoria. Con respecto a la mención, se destaca su lenguaje y la originalidad del relato.

En el género poesía, en el primer premio se destaca ritmo fluido y expresiones novedosas, sin caer en lugares comunes o sonoridades repetitivas y/o moncordes; encontramos un texto con fuentes singulares para contar sus emociones frente a la propuesta de escritura poética del certamen. Resulta relevante en el segundo premio el valor del tema abordado y el ritmo conseguido en su forma y en los recursos del lenguaje poético para hablar de aquello que duele.

En general, el Jurado manifiesta que todos los participantes presentan textos interesantes y valorados en sus significados, formas y sonoridad. El lenguaje literario, además de reflejar el alma y aquello para lo cual no encontramos palabras para nombrarlo, es un lenguaje complejo que requiere de algunas estrategias que no están al alcance de todos. Es por ello, que merecen ser felicitados en su totalidad e instarlos a seguir dedicándose a la escritura, y de ser posible, concurrir a talleres, encuentros, jornadas, en las que podrán fortalecer las estrategias escriturarias.

La entrega de premios se llevará a cabo el viernes 31 de marzo en la “Casa del León”, Alem 346, Rafaela, en el transcurso de una reunión plenaria festiva.