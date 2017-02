Libertad volvió a abrir un domingo en Rosario

Hipermercado Libertad abrió sus puertas por segundo domingo consecutivo desafiando el descanso dominical. Frente a ello, el Ministerio de Trabajo provincial afirmó que aplicará una segunda multa al infringirse en forma reiterada la ley 13.441 y su correspondiente ordenanza municipal. Durante los próximos días hábiles la cartera laboral le notificará a la cadena de supermercados el pago de una multa de 161.200 pesos (80.600 pesos por cada domingo en infracción). Ahora, según la normativa, registrado un tercer incumplimiento, la Provincia quedará facultada para decretar la clausura del local ubicado en Oroño y Battle y Ordóñez.

Libertad decidió recibir a sus clientes en su horario de 9 a 22, tal como lo habían anunciado sus voceros. La "rebeldía" se produjo a pocos días de haber recibido un fallo adverso dictado por la Cámara Contencioso Administrativa que había rechazado el recurso de inconstitucionalidad presentado por la cadena nacional.

Su director de asuntos legales y corporativos de la cadena minorista, Diego Sabat, había adelantado a La Capital que frente a la negativa de la Cámara se apelará la resolución para interpretar que "en el marco donde algunos súper abren los domingos y otros no están autorizados, no se entiende la valoración hecha sobre el principio de igualdad. Si todavía falta el máximo tribunal de la provincia, por qué no se suspende la ley y evitamos estas circunstancias".

El subsecretario de Fiscalización de Trabajo provincial, Fernando Muruaga, confirmó que los inspectores de su área realizaron la constatación pertinente junto a representantes de la Asociación Empleados de Comercio sin inconvenientes.

El monto de la sanción en estos casos se calcula a partir de hasta 10 salarios mínimos vitales y móviles que en la actualidad ronda los 80.600 pesos. "Le caben dos sanciones, que en conjunto rondan los 161.200 pesos. La ley prevé que en el caso de quedar firme las sanciones y después de la tercera, le puede corresponder la clausura del establecimiento", indicó Muruaga a La Capital .

A Libertad el Ministerio de Trabajo deberá correrle el traslado administrativo de las actas de infracción y el proceso sumarial. La firma tiene un plazo de 10 días para su descargo, y luego la cartera laboral queda habilitada para su resolución sancionatoria.