Scola, cortado por Nets Deportes 28/02/2017 Redacción BASQUETBOL

Ampliar FOTO GETTY IMAGES PREVISIBLE./ El argentino tenía poco protagonismo en Brooklyn.

El equipo Brooklyn Nets de la NBA anunció este lunes que el argentino Luis Scola fue desafectado del plantel. A través de un comunicado, la franquicia confirmó la rescisión del contrato por lo que, a partir de ahora, el ala-pívot es un agente libre.

Sean Marks, manager general de los Nets, fue el encargado de dar a conocer la noticia. "Apreciamos todo lo que Luis ha hecho por nuestro equipo este año. Su enfoque y dedicación al juego serán modelos que quedarán para los jugadores más jóvenes", sostuvo en declaraciones difundidas a través de las redes sociales del equipo. Asimismo, señaló: "Aunque nos hubiera encantado contar con Luis en lo que resta de la temporada, sentíamos que merecía la oportunidad de contribuir a un equipo que pelee por los playoffs".

Scola, así como los Brooklyn Nets, han tenido una floja temporada en la NBA. El equipo marcha último en la Conferencia Este, con un récord de 9 victorias y 49 derrotas. El argentino, de 36 años, jugó 36 de esos partidos y llevaba un promedio de 5.1 puntos, 3.9 rebotes y 12.8 minutos en cancha. Por el momento, "Luifa" no ha hecho declaraciones y aún no se sabe cuál será su futuro. A los 36 años, podría fichar por otro equipo de la NBA o regresar a Europa.



CONTINUIDAD DE HERNANDEZ

Sergio Hernández continuará como entrenador de la selección argentina mayor de básquetbol, y será oficializado en una conferencia de prensa que se hará el jueves 2 de marzo a las 10:30 en el Hotel Boca Juniors. Por ahora, es la única comunicación que ha surgido de la CABB, aunque se conoce que el período será olímpico (hasta 2020), dependiendo obviamente de la clasificación del equipo nacional a esa competencia que se desarrollará en Tokio, Japón.

Antes, tendrá el Mundial de China 2019, el primero que se descuelga de los años de mundiales de fútbol y que significará también el estreno de las famosas ventanas de FIBA, hecho por el cual Sergio firmará como entrenador full time, algo que ya hizo en su primera etapa en la selección, del 2005 al 2007.

Hernández empezará entonces su tercer período al frente del equipo. El primero fue 2005-2010 y el segundo, 2014-2016. En esos años, dirigió al equipo nacional en dos Juegos Olímpicos (2008/2016), dos Mundiales (2006, 2010), cuatro FIBA Américas (2005, 2007, 2009, 2015), un Sudamericano (2006) y un Juego Panamericano (2015). En total, 80 partidos con un récord de 58 triunfos y 22 derrotas. Lo que difícilmente se pueda anunciar en la misma velada es el fichaje de Silvio Santander como asistente full time, ya que todavía no están cerrados todos los detalles de su contratación, aunque es inminente que eso ocurra en los próximos días.