Otro gol del "Bichi" Fuertes
28/02/2017

Esteban el "Bichi" Fuertes sigue dando que hablar. En el empate 1 a 1 entre la Escuela Deportiva Junín y La Libertad, volvió a marcar un gol y ya suma 4 en 3 partidos. Con ese gol, era todo alegría en Junín porque le quitaba el invicto al gran candidato. No obstante, llegó la igualdad sobre la hora. De esta forma, La Libertad clasificó a la próxima fase del Torneo Federal C. Tras el partido, el "Bichi" dio declaraciones en las que apuntó contra el árbitro del partido y mostró su enojo por el agónico empate. Por otra parte, se refirió a su futuro. "Voy a ver si sigo, se me hace muy difícil, empiezan las clases, tengo que llevar a los chicos a la escuela", declaró el ex Colón. Además, sobre su estado físico dijo que: "Estoy muy contento, aparte me siento bien. Si terminara los partidos y me doliera todo, diría hasta acá llegué. Pero si puedo seguir colaborando, lo haré".