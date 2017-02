Argentina, obligado a ganar frente a Perú Deportes 28/02/2017 Redacción SUDAMERICANO SUB 17

Es muy complicada la situación del seleccionado Sub 17 que conduce Miguel Angel Micó. Apenas se disputaron dos partidos y el panorama no es favorable: derrotas con Venezuela y Paraguay, ambas por 1 a 0, y el domingo, en el último turno, Brasil venció por 1 a 0 a Venezuela, por lo que la Argentina quedó en el último puesto junto a Perú, que tiene un partido menos disputado. Son tres los países que avanzarán a la siguiente rueda, por lo que sería lógico pensar que ganando los dos próximos encuentros, la Argentina podría clasificarse para la etapa final. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la selección todavía no jugó con el adversario más difícil del Grupo B, Brasil.

Pero pensar en el encuentro con el actual campeón de la categoría y máximo favorito en este certamen es ir demasiado lejos. La Argentina primero tiene que jugar con Perú, este martes a las 19. En este mismo día, jugarán además Paraguay vs. Venezuela. Luego tendrá fecha libre el jueves, donde deberá esperar que los resultados lo favorezcan (Venezuela vs. Perú y Brasil vs. Paraguay). Finalmente, se medirá con Brasil el sábado 4 (a las 19), luego del duelo entre paraguayos y peruanos. Por este motivo, es imperioso un triunfo argentino hoy ante los peruanos para mantener las ilusiones de avanzar a la próxima fase.

Posiciones Grupo A: Colombia y Chile 4 puntos; Ecuador 3; Uruguay y Bolivia 0.

Posiciones Grupo B: Brasil 6 puntos; Paraguay y Venezuela 3; Argentina y Perú 0.