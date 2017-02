Un programa que ayuda a fortalecer

El decreto N° 271.459/0, dictado el pasado 8 de febrero, impulsa a la Subsecretaría de Economía Social y Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, a ejecutar erogaciones por hasta $ 20.000 en concepto de gastos mensuales para la compras de artículos de librería, refrigerios, insumos varios, herramientas, folletería y gastos de comunicación y difusión, elementos de limpieza, limpieza del taller, y todo otro gasto eventual que surja en el desarrollo de las actividades proyectadas.

Los instructores que estarán a cargo son empleados calificados de la misma empresa. En el vínculo instructor-aprendiz se transmite no solo un saber técnico sino un saber ser que en muchos casos cubre una carencia de actitudes que se requieren a la hora de buscar trabajo. Temas como llegar 10 minutos antes de la hora de entrada, dejar el espacio de trabajo ordenado, no recluirse en los sanitarios para "pasar el tiempo", consultar para hacer bien las cosas, rehacerlas si no salieron perfectas, respetar al superior y a los compañeros, presentarse con calzado y peinado adecuado a tomar el puesto de trabajo, y otra infinidad de pequeñas actitudes cotidianas que favorecen una inserción exitosa.

Así, este Taller de Panificación, "Pastas y Pastelería" tiene dos líneas de enfoque: brindar la posibilidad de capacitación y formación de un oficio para los jóvenes del lugar, para que en el futuro se convierta en un recurso utilizado por cada joven como un medio de desarrollo personal y por otro lado dotar de hábitos laborales como: puntualidad, limpieza y manejo de herramientas, que permitirá el descubrimiento de talentos, aptitudes y habilidades de cada joven concurrente. Que el Taller cuenta con capacitadores y tutores sociales que acompañan en el proceso que realizan los jóvenes asistentes, y que trabajan en conjunto con el equipo municipal del sector. Que además de la panificación, se prevén realizar Talleres de "Arte y comunicación".

Esta gestión municipal entiende que no puede estar al margen de estas demandas. Necesita no sólo comprenderlas, sino involucrarse para estimular a la comunidad en el logro de las condiciones necesarias para seguir teniendo presencia competitiva en el mundo. Ya lo dijo días atrás el propio Intendente Luis Castellano, refiriéndose a la actualidad nacional, la inflación que se presenta en el país y las herramientas que se necesitan para afrontar este presente. Y en ese esquema, la educación, la salud y el empleo representan las más claras preocupaciones, acompañadas por la realización de las obras de infraestructura necesarias para la producción.