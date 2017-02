Inaugurará el estadio de la final del Mundial Deportes 28/02/2017 Redacción SELECCION

La Selección Argentina será protagonista de la inauguración del nuevo estadio olímpico Luzhnikí, elegido como sede de la final del Mundial de Rusia 2018. El jefe del departamento de Deportes de Moscú confirmó la noticia e informó que el equipo de Edgardo Bauza y Rusia jugarán allí el próximo 11 de noviembre. El estadio Luzhnikí conservó su histórica fachada, aunque las autoridades decidieron remodelarlo y aumentar la capacidad de 78.000 a los 81.000 asientos. Es la misma cancha donde, en 2009, Chelsea y Manchester United disputaron la final de la Liga de Campeones UEFA 2008. Según el Comité Organizador, el Luzhnikí será sede del partido inaugural, más cuatro encuentros de la fase de grupos, uno de los octavos de final, una semifinal y la final durante la Copa del Mundo. En total, el Mundial se disputará en 12 estadios, dos de los cuales están en Moscú -el Luzhnikí y el Spartak-, mientras la otra semifinal se disputará en San Petersburgo, que será inaugurado en abril tras innumerables retrasos. Recientemente, el Gobierno ruso aumentó el presupuesto del Mundial a unos 10.500 millones de dólares tras dos años de recortes debido a la recesión económica.



LOS 40 DEL DIEGO

La imagen, en blanco y negro, es nítida. Queda para la historia. La camiseta número 19, la Bombonera, la pelota al pie, la mirada atenta, los rulos inconfundibles, la pinta de crack y la cara de niño. Es Diego Armando Maradona. César Luis Menotti lo tenía decidido: entraría si estaban dadas las condiciones. Y Argentina ya le ganaba 5 a 1 a Hungría. Entonces, ese adolescente de apenas 16 años y 4 meses, con escasos 12 partidos en la Primera de Argentinos, se mete en la historia. La cambia para siempre. Un 27 de febrero de 1977, hace ya 40 años, el mejor jugador de todos los tiempos comenzaba un romance eterno con la celeste y blanca. "Hace 40 años debuté con la camiseta más linda, la de la Selección argentina", escribió ayer el Diego en su cuenta de Facebook. Fue el nacimiento del gran prócer de la Selección. El del gol a los ingleses, el del título en México. Entre ese primer encuentro y el último, ante Nigeria en el Mundial 94 el día del "me cortaron las piernas", pasaron 17 años y 4 meses. Otro registro de Maradona que aún no fue superado. Diego y la Selección. Diego y la gente. Diego y el fútbol argentino. Diego y el fútbol mundial. Una primera página de la historia que no estaba prevista. Un lazo que no tiene fin.