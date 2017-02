Con Trump, en el segundo semestre

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La canciller Susana Malcorra confirmó ayer que el presidente Mauricio Macri tiene previsto viajar a Estados Unidos para reunirse con su par Donald Trump en el "segundo semestre" del año. Malcorra señaló que en el diálogo telefónico que ambos mandatarios mantuvieron semanas atrás "reconfirmaron el interés de que Macri viaje a Washington" para mantener el primer encuentro bilateral, por lo que puso en marcha gestiones para confirmar la visita "en el segundo semestre" del año, aunque aún "no está confirmada la fecha" exacta.

"Cuando los presidentes hablaron hace unos días, reconfirmaron el interés de que Macri viaje a Washington. Yo me encontré con el secretario de Estado Rex Tillerson y le di opciones de días en los que el Presidente podía viajar. Algunas antes el viaje a China y otras después, siempre en el segundo semestre. Pero no está confirmada la fecha", reveló Malcorra en declaraciones radiales desde Argelia.

El pasado 15 de febrero Macri y Trump mantuvieron una breve comunicación telefónica, en la que el argentino recibió una invitación para visitar la Casa Blanca, cuestión que fue retomada días después por la canciller Malcorra y su par Tillerson en Berlín, el marco de una actividad ministerial del G20.

Según indicó el Gobierno, la comunicación entre ambos fue "muy cordial y de mucha cercanía": se trató del primer contacto oficial entre ambos mandatarios desde la asunción del norteamericano al frente de la Casa Blanca el pasado 20 de enero.