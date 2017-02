Se redujo la producción de Pymes industriales

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La producción de las pymes industriales se contrajo un 2,2% en enero respecto del mismo mes del año pasado, alcanzando el nivel de actividad más bajo desde el 2008, según un informe de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME). Si se compara el nivel de actividad de enero con el de diciembre pasado, la baja llega al 0,4%, según el relevamiento privado.

En un comunicado, la entidad empresaria advirtió sobre la "evolución que vienen teniendo las importaciones en la mayoría de los sectores" y su impacto en la industria pyme. "En enero, crecieron fuerte los ingresos de textiles, calzados y manufacturas de plástico, entre muchos otros, y hay temor porque esto pueda abortar el proceso de reactivación que amaga con querer iniciarse en las próximas semanas", señaló la entidad empresaria.

El muestreo surge de la Encuesta Mensual Industrial que la CAME realiza mensualmente entre 250 industrias pymes, en el que el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) alcanzó un valor de 82,9 puntos en el mes de enero, el más flojo desde 2008. En enero pasado los sectores como calzados, textiles, papel y cartón, productos de caucho y plástico, muebles y minerales no metálicos presentaron bajas en el nivel de actividad mientras que repuntaron otros sectores como el del transporte.

El indicador general del índice de producción mostró señales de mejora para casi la mitad de los industriales consultados, según el informe empresario. En el primer mes del año el 35,2% de las industrias relevadas finalizaron con alzas interanuales, el 37,6% siguió cayendo y otro 27,2% mantuvo los mismos niveles de producción que en enero del año pasado.

En tanto, la rentabilidad positiva de las pymes industriales bajó levemente de 50,8 en diciembre a 48% en enero, y subió de 17,6% a 21% la proporción de industrias con rentabilidad negativa. Otro 31% se mantuvo con niveles neutros. Los sectores productivos que continuaron con fuertes caídas en la comparación anual en enero fueron el de caucho y plástico (9,9%), papel, cartón, edición e impresión (9,7%), calzado y marroquinería (8,7%), minerales no metálicos (5,7%), según el informe de DAME.

También tuvieron un comportamiento contractivo los sectores de maderas y muebles (4,9%), indumentaria y textil (4,6%), productos de metal, maquinaria y equipo (1,5%), y químicos (0,8%). Se mantuvieron sin cambios en el nivel de actividad la producción de alimentos y bebidas y creció la de productos electro-mecánicos e informática (0,6%) y con un 17,9% la de material de transporte, que fue el que alcanzó la mejora más alta.

El dato positivo de la encuesta empresaria fue el crecimiento de un 41% en la proporción de industrias con planes de inversión para 2017, que pasó del 24,8% en noviembre al 30% en diciembre.