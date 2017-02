Dietrich negó conflictos al otorgar rutas aéreas

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró ayer que no existe un conflicto de intereses en el proceso de otorgamiento de nuevas rutas aéreas a la firma Avianca. Dietrich salió al cruce de las versiones relacionadas con la compra por parte de Avianca de la empresa Macair Jet, de Franco Macri, padre del actual del presidente Mauricio Macri, y que según algunas informaciones periodísticas seguiría perteneciendo a la familia del primer mandatario.

El ministro reiteró que se autorizarán nuevas rutas a cinco empresas, entre las que figuran Avianca, Flybondi y Andes, tras ser evaluados en audiencia pública y recibir informes favorables de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). "El Ministerio de Transporte lo tiene que aprobar y estas cinco empresas aéreas van a estar volando con vuelos regulares", sostuvo Dietrich tras minimizar denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de concesión de las rutas.

El funcionario negó también anormalidades en la operatoria que llevaría adelante la firma Flybondi, uno de cuyos accionistas integró el staff de una empresa aérea años atrás con el actual vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. El funcionario desestimó así las denuncias sobre presuntas irregularidades formuladas por la oposición, que objetó el otorgamiento de las rutas y la situación de Avianca y Flybondi.

"Lo que se objeta acá es que dentro del proceso hay un señor, un accionista, que no lo conoce nadie y que hace siete años compartió un espacio de trabajo con Mario Quintana en la firma aérea Pegasus. Es totalmente descabellado", dijo en declaraciones a Radio La Red. "No, contundentemente no", afirmó el ministro tras ser consultado sobre si hay un conflicto de intereses por Avianca, su situación de negocios en la Argentina, y el pedido de rutas aéreas que pudieran restarle vuelos a Aerolíneas Argentinas.



LA RENUNCIA DE

CONSTANTINI

Por otra parte, Dietrich dijo que una medida de fuerza sindical originó una discusión con la ex presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini, que derivó en la renuncia de la funcionaria, en diciembre pasado. Dietrich, en declaraciones radiales, afirmó que "acordamos con Isela su salida; ya veníamos con algunas discusiones y tuvimos la última discusión el 18 de diciembre por el paro del 19, ya que en Aerolíneas se tomó una decisión errónea". El ministro recordó que "el paro tenía ciertos horarios e Isela decidió el tiempo en que la aerolínea siguió volando" al criticar la suspensión de los vuelos dispuestos por la ex funcionaria.

Dietrich reconoció que Constantini "hizo muy buen trabajo" durante su gestión al frente de Aerolíneas y desestimó que las diferencias surgieran por la decisión de promover nuevas rutas a empresas como la colombiana Avianca. El funcionario informó que la compañía tuvo un crecimiento del 25% en vuelos de cabotaje durante los primeros 23 días de febrero. Agregó que durante la gestión del kirchnerismo, Aerolíneas "perdió en promedio más de 700 millones de dólares anuales, y en el 2015 otros 580 millones de dólares, junto a más deudas que dejaron 200 millones de dólares". Resaltó Dietrich que el año pasado el subsidio a la compañía bajó a 300 millones de dólares, y este año se reducirá a 168 millones de dólares, "por lo que sigue perdiendo plata pero menos de la que perdía antes".