Negaron agresión o autolesiones de Sala

SAN SALVADOR DE JUJUY, 28 (NA).- El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto de Jujuy, Raúl García Goyena, aseguró ayer que Milagro Sala montó "una nueva operación para victimizarse" y circunscribió los incidentes a una disputa de poder dentro de la Unidad Penal 3, donde está alojada, pero que no derivó en ningún tipo de agresión física ni autolesión.

García Goyena, además, desmintió de plano el supuesto intento de suicidio de la líder de la organización Tupac Amarú y dijo que se trató simplemente "de una pelea de Sala por el liderazgo y los espacios que debe compartir con las demás internas" en la que no hubo ningún tipo de lesiones. El funcionario sostuvo que todo comenzó el miércoles pasado, luego de que una interna de apellido Maldonado reclamara a Sala por la "ocupación desmedida" de espacios de esparcimiento (zona conocida como "ranchada"), "lo que es una demostración del poder que ejerce Sala sobre las otras internas".

Este reclamo hizo que Sala fuese, a su vez, a quejarse ante el director del penal, subalcaide Omar Arce, señaló García Goyena en un comunicado. Maldonado formó parte de la Red de Organizaciones Sociales y, según indicó el funcionario, ahora Sala pretendería seguir ejerciendo un liderazgo que las internas rechazan: argumenta que Maldonado es una "desagradecida" y de allí su estado de furia, se indicó.

En ese contexto, ese mismo miércoles, ya de noche, Sala "exteriorizó un estado de crisis nerviosa e inmediatamente fue contenida por el personal del servicio penitenciario, para luego ser visitada por la psicóloga que tiene asignada en el penal, pero no se infligió ningún tipo de lesión", indicó la Gobernación, a cargo del radical Gerardo Morales. "La situación no es nueva: se trata de una pelea de Sala por el liderazgo y los espacios que debe compartir con las demás internas, quienes han exteriorizado gran malestar", enfatizó García Goyena, un día después de que la Tupac Amarú afirmara que su líder había intentado lastimarse con una tijera en el abdomen tras conocer tres nuevas imputaciones en su contra. Incluso, el secretario dijo que al día siguiente, "Jueves de Comadres", Milagro Sala participó "con total normalidad y agrado" de la celebración que se había preparado en el Penal, y cuyo número principal fue encabezado por la cantante Mónica Pantoja, quien concurrió a amenizar los festejos a pedido de Sala.

"Esa jornada, jueves 23, Sala comadreó como cualquier jujeña hasta las 18 horas. Previamente, respetando la fiesta de las comadres, la Fiscalía interviniente había acordado que Sala iría a conocer causa de imputación (tres nuevas causas) a las 19 horas. Esto se cumplió sin problemas luego de la celebración del día de las comadres y de que Sala fuera examinada por una psicóloga de la Fiscalía Número 7. De este modo, la detenida conoció causa de imputación y designó abogado defensor", se informó oficialmente.

La Gobernación indicó además que los días viernes, sábado y el propio domingo, "Milagro Sala desarrolló sus actividades normalmente, sin realizar ningún tipo de queja ni denuncia, hasta que se publicó en un medio de alcance nacional la falsa noticia de que habría intentado suicidarse o que habría sido agredida por otra interna".

"Es mentira que Milagro Sala se haya autolesionado con una tijera. Lo que es verdad es la lucha de poder que mantiene internamente, como suele ocurrir en el ámbito carcelario. La historia que se difundió es un nuevo show para victimizarla y volver a ponerla en los medios", finalizó el secretario de Comunicación de Jujuy.