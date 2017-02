Néstor Girolami, piloto oficial del equipo Volvo Deportes 28/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO PRENSA GIROLAMI SPORT NESTOR GIROLAMI. El piloto cordobés y el Volvo que correrá en el WTCC.

Luego de ganar dos campeonatos consecutivos de Súper TC2000 en 2014 y 2015, y de competir una temporada completa en el Stock Car Brasileño en 2016, el sueño de llegar a lo más alto en el automovilismo internacional se ha concretado para Néstor Girolami., ya que desde este año será piloto oficial del equipo Polestar Cyan Racing en el WTCC.

El cordobés de Isla Verde conducirá uno de los Volvo S60 oficiales y tendrá como compañeros al sueco Thed Björk y al holandés Nicky Catsburg.

"Estoy extremadamente agradecido de tener esta oportunidad de competir para Polestar Cyan Racing. Mi carrera en Japón el año pasado fue muy prometedora y rápidamente me hicieron sentir como en casa. Espero dar un paso adelante para el equipo con Ted y Nicky. Es un excelente momento en lo personal. Trabajé mucho durante mi carrera para tener una oportunidad como esta y estoy bien preparado para aprovecharla", dijo Girolami.

"El objetivo, tanto mío como del equipo, para este año es luchar por el campeonato del mundo. Pusimos esa vara alta porque todo está en ese punto. Tanto el auto nuevo como el equipo han progresado mucho en la pretemporada. Los test fueron realmente muy buenos", agregó.

Finalmente señaló: "Me estoy preparando muchísimo para conocer todas las pistas, con muchas horas en el simulador del equipo, y mirando y estudiando toda la data del año pasado en cada circuito. Técnicamente, los test que hicimos en esta pretemporada me han dado un muy buen feeling con el auto. Eso me permite sentirme muy cómodo ya para ir a la primera fecha, en Marrakesh, donde será importante conocer de movida las reacciones del auto. Será en lo personal un lindo desafío, porque es un callejero que no conozco, pero el hecho de estar trabajando últimamente en el simulador me va a permitir llegar sin dar ventajas".