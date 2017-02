A contramano de la versión oficial, los abogados defensores de Sala advirtieron este lunes que la dirigente atraviesa "un cuadro de altísima vulnerabilidad psicológica" y denunciaron que "hay una decisión" de la Gobernación de Jujuy de "matarla" a través de un "desgaste emocional". "Armar causas, tener imputada a toda la familia, 15 meses de detención y no hay pruebas en contra de Milagro. Todo esto me lleva a colegir que el único motivo de esta detención es parte de un cóctel diseñado a los efectos de matar a Milagro Sala", advirtió el abogado Luis Paz, quien apuntó directamente contra el gobernador Morales.

Paz insistió en que "quieren aniquilar a Milagro Sala y no hay dudas de que en el correr de los días van a aparecer más causas y nuevos testigos contra ella" y que "incluso si llegara a aparecer un muerto en Jujuy, seguramente se lo van a endilgar a ella". Respecto del estado de salud de la exdiputada provincial, el abogado señaló en declaraciones radiales que el informe preliminar documenta que "hay una herida pequeña, escoriaciones y hematomas" en la zona del estómago, producto de la autolesión.

Sin embargo, aclaró que la referente del Frente para la Victoria "no intentó suicidarse, pero sí hay un estado de conmoción que debería alertar al Poder Judicial, a las autoridades del Servicio Penitenciario de Jujuy, al Ministerio de Seguridad de Jujuy, que es el responsable de la salud de Milagro".

En tanto, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que también integra la defensa de la jujeña, explicó que "Milagro de salud psíquica está bien, más allá del hecho que salió a la luz". "Tuvo el jueves a la noche un hecho de autolesión, que no fue de gravedad. Sin embargo, ella se encuentra con un cuadro de altísima vulnerabilidad psicológica", señaló.