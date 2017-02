En TV: la manoseó, y cobró

Rayssa Teixeiro Melo estaba en el set de un show en Brasil, para demostrar a la audiencia la manera correcta de aplicar un bloqueador solar. En ese marco, uno de los presentadores se encargó de la aplicación en las piernas y abdomen.



"EN LA COLA, NO..."



En un punto la modelo advirtió que no se siente bien si le aplican la crema en su trasero, pero el hombre no hizo caso y con una mano "toqueteó" un glúteo de Teixeiro Melo, por lo que se produjo una reacción con furia y un sonoro cachetazo.



La prensa de Brasil señaló que la mujer tuvo que ser controlada, y la producción aclaró que se trataba de una broma, situación que pocos creyeron.