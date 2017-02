Desmentida por Milagro Sala

El jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy, Víctor Morales, aseguró anoche que la dirigente social Milagro Sala, alojada en el penal de Alto Comedero, no intentó suicidarse y sostuvo que tampoco mantuvo una pelea con otras internas, aunque admitió que "hubo quejas" de algunas presas "por el uso de lugares comunes".



INFORMACIONES DESMENTIDAS



De acuerdo a El Litoral, en un comunicado difundido anoche por el Gobierno de Jujuy se afirma que "Milagro Sala no fue agredida por nadie" y "tampoco protagonizó un intento de suicidio".



"Si bien es cierto hubo quejas por parte de una interna por el uso de los lugares de esparcimiento, no existió ningún tipo de pelea ni de agresión física hacia la persona de Sala, ni de esta hacia otra interna", manifestó el jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy.



VARIAS VERSIONES



Fuentes judiciales habían revelado a la agencia DyN que Sala no fue agredida, pero discutió con una de las internas. Esos voceros y la Tupac Amaru aseguraron que la dirigente se autoagredió con una tijera, con la que se causó lesiones leves en el abdomen en medio de una crisis de nervios.



Sobre el origen de ese estado emocional, la Tupac afirmó que se debía a las tres nuevas causas contra la dirigente que se la comunicaron el jueves y los voceros judiciales que se había derivado del intercambio de palabras con una presa.



Fueron "quejas cruzadas", dijo Morales y agregó que "se conocieron el miércoles 22 de febrero y esta situación hizo que desde el Servicio Penitenciario se disponga la inmediata atención de Sala por parte de su psicóloga, quien procedió a contenerla como habitualmente ocurre en estos casos".



CUIDADO Y CONTROL



Finalmente, el funcionario afirmó que Sala, quien se encentra en el Penal número 3 desde hace más de un año, "está siempre contenida por profesionales y es objeto del cuidado y control interno por parte del personal del servicio penitenciario, en el marco de las normas que regulan el desempeño dentro de la institución penal".