Ganadores de los Oscar

Damos a conocer los ganadores de estatuillas en una celebración que, lamentablemente, tuvo un final no acorde, tal como lo da a conocer otra nota de LA OPINION online



TODOS LOS GANADORES



Mejor película

"Luz de luna"



Mejor actriz

Emma Stone, por "La La Land"



Mejor actor

Casey Affleck, por "Manchester junto al mar"



Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, por "Luz de luna"



Mejor actriz de reparto

Viola Davis, por "Fences"



Mejor director

Damien Chazelle, por "La La Land"



Guión original

Kenneth Lonergan, por "Manchester junto al mar"



Mejor guión adaptado

"Luz de luna" (guión, Barry Jenkins; basada en la obra "Moonlight Black Boys Look Blue", de Tarell Alvin McCraney)



Mejor fotografía

Linus Sandgren, por "La La Land"



Mejor película hablada en otro idioma

"El viajante" (Irán), de Ashgar Farhadi



Mejor Documental

"O.J: Made in America", de Ezra Edelman y Caroline Waterlow



Mejor Cortometraje Documental

"The White Helmets" (Gran Bretaña), de Orlando Von Einsiedel y Joanna Natasegara



Mejor cortometraje

"Sing" (Hungría), de Kristof Deák y Anna Udvardy



Mejor corto animado

"Piper", de Alan Barillaro y Marc Sondheimer



Mejor película animada

"Zootopia", de Byron Howard, Rich Moore y Clark Spencer



Mejor edición de sonido

Sylvain Bellemare, por "La llegada"



Mejor mezcla de sonido

Kevin O'Conelson, Andy Wright, por "Hasta el último hombre"



Mejor diseño de producción

David Wasco y Sandy Reynolds-Wasco, por "La La Land"



Efectos visuales

Robert Legato, Adam Valdez, Andy Jones y Dan Lemmon, por "El libro de la Selva"



Mejor Edición

John Gilbert, por "Hasta el último hombre"



Mejor vestuario

Colleen Atwood, por "Animales fantásticos y dónde encontrarlos"



Mejor maquillaje

Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson, por "Escuadrón suicida"



Mejor Música

Justin Hurwitz, por "La La Land"



Mejor canción original

"City of Stars", de "La La Land" (Música de Justin Hurwitz; letra de Benj Pasek y Justin Paul).