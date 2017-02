“Son los que pueden iniciar” Deportes 27/02/2017 Martin Ferrero A pesar del buen rendimiento el DT aún no confirmó los que jugarán el próximo sábado ante Aldosivi y advirtió que tiene en mente doce o trece jugadores para los 11 lugares. “El equipo sigue siendo competitivo que eso es lo importante”, señaló Juan Manuel Llop.

Ampliar FOTO LA OPINION 'CHOCHO' LLOP. / "Ojalá podamos mantener esta racha de situaciones de gol y de seguir convirtiendo".

Atlético de Rafaela cerró la pretemporada de buena manera, con otra victoria -la tercera consecutiva- en el amistoso del último sábado. En el estadio Monumental derrotó 2 a 0 a Atlético Paraná y ya se enfoca en el primer partido oficial de la temporada, el sábado 4 de marzo ante Aldosivi en el José María Minella, si es que se levanta el paro de Agremiados. Y, si bien Juan Manuel Llop quedó conforme, no confirmó si ante el ‘Tiburón’ usará el mismo equipo que utilizó en el juego ante los entrerrianos: “Puede haber alguna pequeña modificación pero es lo que estamos trabajando y si no pasa nada raro seguiremos trabajando con doce o trece jugadores que son los que pueden iniciar”, comentó el DT.

“Venimos evolucionando, la verdad que bien. Todavía tenemos que ir modificando pequeños detalles pero estamos bien”, apuntó ‘Chocho’.

¿Los once?: Hoyos, Carniello, Paredes, Campi, Abero, Gudiño, Romero, Montiel, Itabel, Costa y Albertengo.



La conferencia del entrenador tras el amistoso ante Atlético Paraná:



-Y, este equipo, ¿qué tan lejos está del equipo ideal?

-Tenemos que involucrarlo a Leandro Díaz, ponerlo muy bien a Pittinari que le falta ritmo, a Emiliano Romero, a Teo (Paredes), entonces ahí ya vamos a estar con todo el grupo a mi disposición y a su vez para poder elegir lo que necesito.



-¿A Romero lo ve dentro del 11 para el debut?

-Tenemos toda una semana de trabajo, lo veo dentro del equipo, es un jugador importante y si bien va a ir tomando ritmo, por eso le pongo a Montiel que tiene mucha dinámica. Diego le da salida prolija.



-¿Qué fue lo positivo del equipo y qué hay que mejorar?

-Nos faltó tener un poco más de posesión de pelota, con poco, a veces hemos perdido el balón demasiado rápido y eso tenemos que mejorar. Defensivamente estuvimos bien, pero nunca terminás de crecer o buscar lo mejor. Ofensivamente estamos bien, generamos situaciones, estamos haciendo goles y es lo que venimos haciendo en estos partidos. Ojalá podamos mantener esta racha de situaciones de gol y de seguir convirtiendo. Trabajamos muy bien la pelota parada, en Corrientes lo mismo, pero hay que seguir creciendo.



-Sufrieron más de la cuenta en la pelota parada en contra.

-Sí, pero es fácil de resolver, no es un tema que preocupe. Lo que a veces no se puede resolver es generar juego, situaciones o defender dentro del desarrollo del partido que no lo hacés bien pero en esos aspectos estamos bien, en lo global estamos bien.



-Toda esta demora del reinicio del torneo les dio tiempo para aceitar bien el equipo…

-Fue importante pero todavía tenemos que mejorar, tenemos que hacer un mejor torneo que el anterior. Tenemos que estar muy bien, el equipo sigue siendo competitivo que eso es lo importante.



-¿Qué balance de pretemporada hace?, da la sensación que ganaron confianza en ofensiva.

-Sí, en ese aspecto estamos bien pero insisto, hoy (por el sábado) hizo mucho calor, y nos faltó un poquito de precisión en varias jugadas que podían terminar de otra manera pero hay que seguir insistiendo.



-¿Cómo vio al equipo alternativo?

-Excelente el segundo tiempo, donde el rival nos agarró mal parados y nos hizo el gol, después no nos generaron situaciones. Bien, a su vez, vamos viendo porque lo que necesitamos es el grupo, necesitamos de los dos equipos.



-¿Ya empezaron a analizar a Aldosivi?

-Lo hemos visto, vimos los partidos con Boca, Sarmiento, River. No sabemos cual será su 11 pero ya tenemos un parámetro para comenzar a trabajar desde el día martes.