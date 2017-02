Car Show puso primera en Rafaela Deportes 27/02/2017 Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ampliar FOTOS HERNAN RODRIGUEZ (PRENSA CAR SHOW) JUAN PABLO MARCONI. Dominó de principio a fin en la carrera de TC 4000 SS. LUCIANO BUCCI. Impuso su ritmo con el Trend en la competencia de TS 1800. JUAN MARCELO LECCE. Heredó la victoria luego de la entretenida final de TFS.

El circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo "Ciudad de Rafaela" fue testigo de la primera fecha del Car Show Santafesino, que se desarrolló en otra jornada sofocante.

En lo deportivo, la primera final del domingo vio triunfar al campeón Horacio Fernández en el Fiat 600 TS, estableciendo una clara superioridad el piloto de Ataliva.

A continuación, la Fórmula 3 Santafesina 1.6, incorporada esta temporada a la grilla, realizó su segunda carrera del fin de semana, con victoria para Franco Bosio, que apenas en un breve pasaje resignó su liderazgo al ser superado por el debutante rafaelino Fabián Mainero.

La competencia de Turismo Fiat Santafesino fue la más apasionante, por los reiterados cambios en la vanguardia, que durante algunos giros fue propiedad del rafaelino Maximiliano Andreis (Uno). En el último giro saltó a la punta el susanense José Luis Costamagna (Duna), quien terminó ganando en pista, aunque posteriormente fue excluido por técnica (por tapa de cilindros), heredando el primer lugar Juan Marcelo Lecce (Uno Way).

Luciano Bucci (Trend) fue contundente en el TS 1800, imponiendo su ritmo, para superar al local Juan Ignacio Canela (Clio), de excelente labor durante todo el fin de semana. "Juani" alcanzó la pole en la clasificación sabatina y ayer se impuso en su serie.

En el cierre del espectáculo el que no tuvo rivales fue Juan Pablo Marconi (Falcon), que logró un triunfo inobjetable, postergando a tres exponentes del deporte motor regional, Marcos Engler, Ariel Yacob y Sergio Cheirano, todos con Chevy.

Fiat 600 TS (14 vueltas): 1º Horacio Fernández, en 21m53s859, a un promedio de 116,999 Km/h; 2º Axel Lederhos a 2s968; 3º Luis Cifre a 6s607; 4º Javier Melidoro a 29s751; 5º Gastón Francone a 31s000; 6º Mauricio Luciano a 37s684 y 7º Joaquín Del Pino a 1 vuelta.

Fórmula 3 Santafesina 1.6 (14 vueltas): 1º Franco Bosio, en 17m13s669, a un promedio de 148,713 Km/h; 2º Alfredo Esterkin a 1s051; 3º Juan Carlos Polini a 1s328; 4º Alfredo Martini a 2s207; 5º Damián Mari a 6s808; 6º Adrián Melnyk a 27s637; 7º Gabriel Jandik a 1 vuelta; 8º Gianfranco Stancato a 1 vuelta; 9º Ricardo Coronel a 3 vueltas y 10º Manuel Macarro a 3 vueltas.

Turismo Fiat Santafesino (16 vueltas): 1º Juan Marcelo Lecce (Uno Way), en 27m23s537, a un promedio de 106,872 Km/h; 2º Abel Sánchez (128) a 2s931; 3º Matías Cravero (Uno Way) a 3s367; 4º Santiago Robledo (Uno) a 4s414; 5º Maximiliano Andreis (Uno) a 5s098; 6º Lucas Salvatierra (Uno) a 6s316; 7º Ignacio Haroián (128) a 10s600; 8º Lautaro Meyer (Palio) a 11s550; 9º Marcelo Dalmazzo (Uno) a 15s769; 10º Martín Ferrero (Uno) a 16s016... 19º Ricardo Saracco (Uno) a 32s140... no clasificó Máximo Gauchat (128)... excluido por técnica José Luis Costamagna (Duna).

TS 1800 (16 vueltas): 1º Luciano Bucci (Trend), en 20m52s604, a un promedio de 140,252 Km/h; 2º Juan Ignacio Canela (Clio) a 3s032; 3º Gustavo Santibáñez (206) a 5s230; 4º Andrés Cief (Clio) a 6s802; 5º Fernando Martino (Clio) a 7s777; 6º Alfredo Lestard (Clio) a 11s560; 7º Adelqui Orazi (Gol) a 19s623; 8º Cristian Garbiglia (Ka) a 20s322; 9º Germán Idáñez (Palio) a 20s476; 10º Lucas Tedeschi (Trend) a 23s170... no clasificó Agustín Bonomo (Gol)... excluido por maniobra Eugenio Mautino (Kinetic).

TC 4000 SS (16 vueltas): 1º Juan Pablo Marconi (Falcon), en 20m56s456, a un promedio de 139,781 Km/h; 2º Marcos Engler (Chevy) a 8s791; 3º Ariel Yacob (Chevy) a 10s091; 4º Sergio Cheirano (Chevy) a 10s841; 5º Marcelo Feliciani (Chevy) a 14s971; 6º Héctor Fain (Falcon) a 18s553; 7º Fernando Villa (Falcon) a 18s830; 8º Franco Passarino (Falcon) a 1m00s917; 9º Fabio Canciani (Falcon) a 1m04s210 y 10º Daniel Caluch (Falcon) a 1 vuelta.



SIGUE EN PARANA

La segunda fecha del Car Show Santafesino se disputará el fin de semana del 25 y 26 de marzo en el autódromo "Ciudad de Paraná".