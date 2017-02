Se realizó en Santa Fe el 1º Foro por la Ley de Aguas Locales 27/02/2017 Redacción Farías presidió el encuentro del que participaron autoridades provinciales, intendentes y presidentes comunales, especialistas de la UNL y público en general, quienes abordaron los lineamientos del proyecto de ley.

Ampliar FOTO IP DEBATE./ Se realiza en la previa a mandar el proyecto a la Legislatura. Santa Fe es una de las pocas provincias que no tiene legislación en este sentido.

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, presidió este miércoles el primer foro para debatir sobre la Ley de Aguas de la provincia de Santa Fe, en el marco de un convenio con la Universidad Nacional del Litoral (UNL). La actividad, que se realizó en el hotel UNL-ATE de la ciudad de Santa Fe y contó con más de 130 participantes, tuvo como objetivo realizar aportes sobre los principales puntos de regulación e intervención del proyecto de Ley de Aguas, que apunta a garantizar la gestión integral de los recursos hídricos en el territorio provincial.

Del encuentro participaron representantes de instituciones de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, e intendentes y presidentes comunales (de las regiones 1,2 y 3), y especialistas de la UNL. También estuvieron presentes el secretario de Gobierno Mariano Cuvertino; el secretario de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni; el subsecretario de Gestión de Ambiental, Edgardo Seguro; y el decano de la la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (Fich) de la UNL, Raúl Pedraza.

Durante la apertura, el ministro Pablo Farías puso de manifiesto la importancia de la participación en el foro: “Nos parece fundamental confrontar el proyecto de ley con las distintas realidades y opiniones. La adecuada gestión y el uso de un recurso tan vital como el agua, requiere conciencia no sólo de parte de los distintos niveles de Estado, sino también de la sociedad santafesina. Por eso es importante que estén aquí presentes funcionarios y equipos de trabajo de municipios y comunas, como las entidades más representativas del quehacer productivo, para que entre todos podamos mejorar la situación hídrica en la provincia”.

En ese sentido, enfatizó: “Es un gran desafío y un fuerte compromiso el que tenemos desde el gobierno, no sólo el de lograr la aprobación en base al consenso, sino también que la ley se desarrolle y se aplique”.

Por su parte, el secretario Mariano Cuvertino indicó que “desde fines del año pasado, y por pedido del Gobernador (Miguel Lifschitz), venimos trabajando junto a la UNL en la actualización del proyecto de ley para poder alcanzar la sanción de la norma. En ese marco, también hubo instancias de intercambio con distintos ámbitos e institucionales del Ejecutivo, del poder Legislativo, y nos propusimos convocar a instituciones de la sociedad civil y a los gobiernos locales”.

“Está previsto para dentro de 15 días organizar la misma actividad en la ciudad de Rosario, convocando a las autoridades locales y a las organizaciones de la sociedad civil de las regiones 4 y 5”, agregó.

Por último, el decano de la Fich-UNL, Raúl Pedraza, expresó que “para la UNL es realmente muy importante esta posibilidad de participar y de hacer nuestros aportes técnicos con objeto de tratar de mejorar la Ley de Aguas. Es una herramienta fundamental que la provincia no dispone y que, junto con una necesaria planificación hídrica, van a ser las herramientas con las cuales la provincia de Santa Fe va a poder gestionar el uso de recursos y, fundamentalmente, mitigar los efectos adversos de los eventos extremos, como inundaciones y sequías”.

Tras la apertura, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS), Gonzalo Sozzo, y el experto en gestión de los recursos hídricos, Cristóbal Lozeco (de la Fich) –integrantes del equipo técnico de la UNL–, realizaron una exposición de lo trabajado sobre el proyecto. Luego se pasó a una instancia de debate en la que los participantes analizaron los principales puntos del proyecto de ley, y realizaron y expusieron sus propuestas con el acompañamiento del equipo de trabajo del gobierno provincial y de la UNL.