El diputado Omar Martínez destacó la política educativa en Santa Fe 27/02/2017

Ampliar FOTO PRENSA MARTINEZ REUNION./ El legislador mantuvo un encuentro con la Ministra de Educación, Claudia Balagué.

El diputado provincial Omar Martínez destacó esta semana las políticas que vienen desarrollándose en la provincia de Santa Fe en materia educativa “cuando decimos que la Escuela es una política de Estado para nuestra provincia, que la Escuela no es una entidad más que puede regirse con la lógica del mercado, que es una de las instituciones más importantes que tenemos como sociedad, estamos hablando de futuro pero también del presente de nuestros chicos. Estamos hablando de edificios que contienen e incluyen a nuestros niños. Estamos hablando de calidad educativa. Y esto está claro: en los últimos años Santa Fe ha sido una de las provincias mejor calificada en todos sus niveles a nivel nacional”

“He sido profesor en todos los niveles en varias escuelas de la región por más de 25 años. Por eso, celebro estas políticas. Educación cuenta con uno de los presupuestos más importantes y no es casualidad. Existen programas como Vuelvo a Estudiar, por ejemplo. Es inédito y fue galardonado a nivel internacional. Permitió que hasta ahora 15.000 chicos que habían abandonado, vuelvan a las aulas. La formación docente permanente, con la Escuela Abierta, Jornada Ampliada, Lazos son algunos de los tantos programas que nos permiten decir que en Santa Fe la educación de nuestros hijos no es una mercancía, sino un derecho”.

A esto, agregó “desde el 2008 titularizaron 37 mil docentes de distintos niveles jerarquizando así su labor y logrando de esta manera la estabilidad laboral en el sistema educativo”



PLAN DE OBRAS

Días atrás, el gobernador Miguel Lifschitz junto a la ministra Claudia Balagué, presentaron el Plan de Infraestructura Escolar 2017 que prevé una inversión de $ 1.300 millones, duplicando la del año anterior. Se terminarán 20 edificios nuevos, se iniciarán otros 26, y se construirán 10 más destinados a la Educación Superior.

En el 2016 se terminaron 12 edificios escolares, entre los cuales se encuentran el Complejo educativo de barrio San José de Rafaela y la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 274 de Moisés Ville.

Se inició la construcción de 52 aulas, en escuelas de toda la provincia, “Se concluyó la construcción de aulas en 12 escuelas, por ejemplo en el Jardín N° 196 Rosario Vera Peñaloza de Rafaela y continúa ejecutándose este año en 38 escuelas” repasó Martínez

Este año, se tiene previsto invertir 888 millones de pesos para la construcción de nuevos edificios, grandes ampliaciones y nuevas aulas y 412 millones de pesos serán destinados a la refacción y equipamiento de escuelas.

“El Plan prevé que durante 2017 se inaugurarán 20 nuevos edificios, entre los que se encuentran la Escuela de Educación Secundaria N° 564 de Lehmann, Jardín de Infantes N° 154 de Josefina y la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 329 de Frontera.

Se continuará con la construcción de más de 50 nuevas aulas, en Humboldt, Colonia Cavour, Arroyo Aguiar, Santa Fe, Esperanza, Grutly, Santa María Norte, Empalme San Carlos, Progreso, Coronda, Videla, Campo Andino, Angel Gallardo, Santo Tomé. Santa Rosa de Calchines, Colonia Indígena, Granadero Baigorria, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Zavalla, Monje, Pueblo Andino, Alcorta, Firmat, Sanford, Arteaga, Nuevo Torino, Josefina, Rafaela, Tacurales, Virginia, Villa San José, La Cabral, Villa Minetti, Gato Colorado, San Antonio de Obligado, Esmeralda, Villa Constitución y Tostado.



CON LA MINISTRA BALAGUE

“Nosotros entendemos que nuestra labor no termina en el edificio de la Legislatura sino que ese aspecto debe formar parte de un trabajo en el territorio, de permanente diálogo con las instituciones, con los presidentes comunales, con el vecino. Esa es nuestra verdadera materia prima y es la forma que concebimos nuestro trabajo” recordó Martínez. De este diálogo permanente, surgió un encuentro entre los directivos de la Escuela de la Plaza de Rafaela con la ministra de Educación Claudia Balagué. En la oportunidad, participaron el rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), Ing. Luis Eugenio Lucena; Liliana Scarafía y Jorge Ghiano de la Escuela de La Plaza; el jefe de departamento de Educación Secundaria y Técnica Particular, Cesar Faurié y su par en los niveles inicial, primario y especial, Liliana Marteleur: “En la oportunidad, los directivos pudieron charlar con la ministra sobre la labor que viene desarrollando la institución como así también sus proyectos a corto y mediano plazo. Fue un encuentro muy interesante y fructífero”