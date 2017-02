Macri criticó la marcha de la central obrera Nacionales 27/02/2017 Redacción "Hay una resistencia a pensar que la solución es el diálogo", subrayó el Presidente tras regresar de España.

Ampliar FOTO NA PUNTUAL. Macri elogió a Aerolíneas Argentinas tras el vuelo de Madrid a Buenos Aires.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El presidente Mauricio Macri cuestionó ayer la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 7 de marzo, al sostener que "hay una resistencia a pensar que la solución es el diálogo". A su vez, el presidente pidió "extremar la vocación por el diálogo" y llamó a los distintos sectores a "sentarse en una mesa" para encontrar soluciones a los problemas.

Consultado acerca de la movilización que prepara la CGT el próximo 7 de marzo hacia el Ministerio de Producción, señaló: "Es parte de una transición que tenemos que recorrer en el país. Hay una resistencia a pensar que la solución es el diálogo y entender la realidad en el contexto, no sólo plantarse en lo que uno necesita". "Cuando nos ponemos a expresarnos en forma intolerante en vez de usar ese tiempo para encontrar coincidencias, estamos perdiendo tiempo muy valioso para ayudar al argentino que está excluido", agregó en diálogo con radio Mitre, tras su regreso de España, donde permaneció en carácter de visita de Estado durante casi una semana.

En esta línea, Macri reclamó "extremar la vocación por el diálogo" y "la tolerancia" para "entender que si hacemos más de lo mismo que hicimos en los últimos diez, quince o veinte años, las cosas no van a mejorar". "Tenemos que sentarnos en una mesa, ver qué es lo que cada uno tiene que ceder y lo que cada uno tiene que poner para que la Argentina salga adelante", concluyó el jefe de Estado.

En otro orden, tras su visita oficial a España, Macri destacó la "consolidación" de los vínculos entre el Mercosur y la Unión Europea. "Se abre un mundo de oportunidades, esperamos que este año para la segunda parte eso se motorice, hay mucho optimismo, los españoles quieren acompañar", enfatizó.

De su viaje al país ibérico, el mandatario aseguró haber recibido mucho "afecto e interés", por lo que se mostró confiado en la "potencialidad" de Argentina. "No hay que dejarse llevar por aquellos que creen que estamos condenados a no ser un país normal, cuando uno viaja a representarlos en España ve el nivel de afecto e interés, que tenemos una enorme potencialidad, hay mucho interés", expresó. En este marco, el presidente vaticinó que este año la economía "va a crecer después de cinco años de estancamiento".



A CHAPADMALAL

JUNTO A SU FAMILIA

Luego de su visita de Estado a España, Macri regresó al país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y se trasladó junto a su familia a la ciudad balnearia de Chapadmalal, donde descansará durante los feriados de carnaval antes de dirigir su mensaje ante la Asamblea Legislativa el próximo miércoles. Junto a su esposa, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia, Macri se embarcó el sábado en el vuelo 1133 de Aerolíneas Argentinas, que partió a las 19:00 (15:00 hora argentina) de Madrid y arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 4:00 de este domingo.

Apenas pisó suelo argentino, el presidente utilizó su cuenta de Twitter para elogiar el servicio de la línea de bandera estatal, de la que destacó la "puntualidad". "¡Llegamos en horario! Comprobé por qué @Aerolineas_AR es una de las 20 empresas más puntuales del mundo. ¡Felicitaciones al equipo!", celebró el mandatario, que publicó una foto de la tarjeta de embarque de su vuelo.

Según trascendió, Macri descansará durante el feriado de carnaval junto a su familia en Chapadmalal (Partido de General Pueyrredón), mientras ultima los detalles de su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, que lo tendrá como protagonista el próximo miércoles en el Congreso.

En su exposición, que inaugurará el período 135 de sesiones ordinarias del Parlamento, se espera que el jefe de Estado defienda las líneas matrices de su gestión durante el 2016, y que anticipe algunos de los proyectos de ley que impulsará desde el Poder Ejecutivo para el presente año.