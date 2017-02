Se complica situación de Gustavo Arrtibas Nacionales 27/02/2017 Redacción La Justicia tiene en su poder comprobantes de 5 transferencias y no una como dijo ante el juez el jefe de la AFI.

La Justicia Federal tiene en su poder los comprobantes de cinco transferencias bancarias en los que figuran pagos realizados por la offshore de Leonardo Meirelles a la cuenta de Gustavo Arribas. El diario Perfil accedió a los documentos esta semana.

El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) aseguró ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral que sólo recibió un pago del operador de la constructora Odebrecht y que fue por U$S 70 mil. Pero en el expediente se incorporaron cinco documentos con cinco giros por un total de U$S 594.518. Los comprobantes fueron aportados por el periodista Hugo Alconada Mon y ahora deberán ser analizados por el Banco Central. Así lo ordenó el juez que investiga a Arribas, Rodolfo Canicoba Corral, tras el pedido del fiscal Federico Delgado.

El primer comprobante muestra un giro del 25/9/2013 por U$S 154.666. El segundo es del 26/9/2013 por U$S 70.500, el giro que Arribas admite haber recibido. Es el único que en las cinco planillas figura en estado “procesando”. El resto figura como “completas”. (Perfil).