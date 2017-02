AIRE LIBRE Suplemento Aire Libre 27/02/2017 Redacción Leer mas ...

Navajas Spyderco: las más feas, las mejores



NAVAJA SPYDERCO. Rara pero de inobjetable calidad.



Alguien le preguntó una vez a Sal Glesser -dueño de la fábrica de navajas Spyderco- si diseñaba sus navajas en una habitación a oscuras, ya que eran muy feas y raras. Spyderco se fundó en 1978 en Golden, Colorado, USA y se especializa en la fabricación de navajas con características muy especiales que las han hecho muy populares entre los aficionados a los cuchillos y armas blancas hasta convertirlas en objetos de colección muy preciados.

Una de esas características es la de poseer en la hoja un agujero redondo que se usa para poder abrirla con una sola mano. Otra cualidad que las distingue es la de presentar un clip de acero que permite llevarla de una forma muy cómoda en el bolsillo del pantalón a la vez que queda siempre a mano para un rápido uso. Y la otra cualidad que la diferencia del resto es su filo aserrado. En general, los aficionados a las armas blancas detestan los filos aserrados por su difícil reafilado y por ser propios de cuchillos de cocina confeccionado con acero de mala calidad. Glesser reintroduce el concepto del filo aserrado logrando un producto que sorprende por su capacidad de corte, por la durabilidad del filo y por la sencillez para el afilado.

Las navajas Spyderco tienen un filo aserrado que presenta una onda larga flanqueada por dos más cortas. Esta onda más larga tiene la ventaja de presentar mayor superficie de corte en menos extensión de hoja. Es decir en la misma cantidad de centímetros un filo aserrado tiene más superficie de corte que un filo recto. A su vez las dos ondas que flanquean a la más larga sirven para proteger el filo de aquella alcanzando la durabilidad que mencionábamos.

Los diseños de las navajas resultan al menos “raros” para muchos pero son tremendamente eficaces a la hora de usarlas ya que son el resultado de muchos estudios y análisis ergonómicos y de funcionamiento. Hoy Spyderco utiliza más de veinte aceros distintos en la producción de sus diferentes modelos de navajas y aunque sub contrata la producción con empresas de Japón, China, Taiwán, Italia y Alemania, todos sus productos gozan de igual standards de calidad.

Muchos fabricantes han copiado su estilo y sus principales cualidades pero ninguno ha llegado a la calidad de Spyderco, son, sin dudas, muy feas pero las mejores.



Pesca y devolución



¿Por qué liberar al pez capturado? Por que el pez luego de ser capturado puede ser devuelto para volver a capturarse otra vez ya que es un recurso demasiado valioso como para usarlo una sola vez. Porque asumir el compromiso personal de conservar el recurso añade al deportista mayor diversión a la pesca además de responsabilidad ética. Porque hay leyes que obligan al pescador a devolver algunas especies capturadas. Porque el futuro de la pesca deportiva está en nuestras manos.

¿Cómo empezar? Soltando al pez tan pronto como se pueda. No cansando demasiado al pez ya que este se carga de stress dificultando su sana recuperación. Clavándolo de inmediato apenas sentimos el pique evitando que se trague el anzuelo. Utilizando anzuelos oxidables y limándole la “muerte” o gancho de la punta. Reteniendo sólo la cantidad necesaria de peces que vamos a consumir. Conociendo y respetando las leyes vigentes. No utilizando métodos ilegales para la pesca deportiva (redes, trasmallos, espineles)

¿Cómo manejar la captura? De ser posible mantener al pez en el agua. Usar herramientas adecuadas para remover el anzuelo. No golpear nunca al pez. No colocar los dedos en los ojos o agallas del pez. No tironear de la brazolada si el pez se tragó el anzuelo. Cortar la brazolada lo más cerca posible del anzuelo de no ser posible desengancharlo.

¿Cómo devolverlo al agua? Colocarlo delicadamente en el agua y sujetándolo en forma firme pero sin apretar hasta tanto el pez se recupere. Resucitar al pez muy cansado moviéndolo hacia delante y atrás para que pase el agua por las agallas y se oxigene. Observar que el pez devuelto nade normalmente. Caso contrario intentar nuevamente resucitarlo con el mismo método.

La pesca con devolución es darse uno mismo la oportunidad de seguir pescando.



Los refranes y el tiempo



En otras oportunidades ya hemos hecho referencia a los refranes en relación a la caza y otros temas. Los mismos son sentencias o dichos populares que aconsejan o enseñan algo. Constituyen una expresión popular basada en la observación y la experiencia y generalmente, aluden a la vida familiar, el trabajo y el mundo campestre. “Decir refranes es decir verdades” dice un refrán. Se trasmiten de boca en boca y generalmente son frases con cierta rima. En esta oportunidad citaremos algunos refranes relacionados con el estado del tiempo: “Quien quiera mentir que empiece a predecir. Luna llena y mojada trae diez días de aguada (este refiere a lo mismo que aquel que dice “Cuando la luna se hace con agua tendremos 7 días de lluvias”) Truenos con luna nueva prepárese para que llueva. Si la luna de un sábado es llena o nueva siempre ha habido lluvia y siempre la habrá. Una niebla general antes que salga el sol, presagia buen tiempo. Animales perezosos, tiempo tormentoso. Pájaros que buscan madriguera anuncian tormentas de esta manera. El zumbido de los oídos por la noche es señal de cambio de viento. Cuando se hacen rulos en la cabellera, tormenta de cualquier manera (esto también está relacionado con el efecto del cabello al absorber humedad, recuerden que la lluvia está frecuentemente precedida por aire húmedo). Este claro y norte oscuro, Pampero seguro. Norte claro y sur oscuro, aguacero seguro. Cielo empedrado, suelo mojado. Cielo aborregado, antes de tres días mojado. Después de lluvia neblina, hacia buen tiempo camina. Viento del este, lluvia como peste”.