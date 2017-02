Entregaban los premios Oscar Información General 27/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO AFP-NA LOS OSCAR./ Mel Gibson y su novia Rosalind Ross durante la entrega de los premios.

La ceremonia arrancó súper puntual con Justin Timberlake caminando entre los invitados, mientras entonaba "Can't Stop the Feeling", el tema de Trolls, nominado como mejor canción, por la pantalla de TNT. El cantante bajó las escaleras con pasos hasta el escenario donde se encontró con la banda y una bailarina vestida de rojo que seguía la coreografía a la perfección. El show siguió entre los invitados, el intérprete fue directo a su mujer, Jessica Biel, bailó con él.

"Nunca había estado en los Oscar, a lo mejor es la última vez pero voy a disfrutarlo", dijo el host Jimmy Kimmel. Primero, agradeció a Justin y dio pie al discurso, donde no se salvó nadie. Habló de todo e hizo referencia a la "unión de los estadounidenses". En ese momento aprovechó para bromear sobre su falsa rivalidad con Matt Damon. "En este espíritu de unidad quiero aclarar las cosas con alguien con quien he tenido problemas, Matt Damon. El es egoísta pero hizo algo muy generoso, ha estado en Manchester junto al mar, nominado en 6 categorías, y el no pudo quedarse con el papel pero se lo dio a Casey Affleck", dijo. Además hubo palabras sobre La La Land y los #Oscarssowhite. Pero el momento más hilarante fue cuando le pidió a Meryl Streep que se parara. Primero, la llamó "sobrevaluada" y después le dedicó unas palabras al presidente de los Estados Unidos, quien descalificó a la actriz luego de su duro discurso en los premios Globo de Oro.

El primer ganador de la noche... fue entregado por Alicia Vikander a Mahershala Ali por su papel en Luz de luna. "Mi abuela debe estar mirando", dijo el actor quien se hizo del premio a mejor actor de reparto en su primera nominación.

El segundo ganador de la noche vino por la categoría maquillaje y fue para Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson, por Escuadrón suicida. En su agradecimiento Alessandro dijo que él era italiano y dedicó su premio a todos los inmigrantes. Después siguió la estatuilla a mejor vestuario y fue para Colleen Atwood por Animales fantásticos y dónde encontrarlos, la precuela de Harry Potter.

Momento emotivo. "Talentos ocultos, una película de heroínas de verdad", anunció Kimmel. Las tres protagonistas de Talentos ocultos subieron al escenario,hablaron de sus personajes y presentaron a Katherine Johnson, la física de 98 años en quien se inspiró el film, que fue ovacionada por el Dolby Theatre."Muchas gracias", dijo y llegó el turno de presentar al mejor documental de la entrega que fue para O.J.: Made in America, de ESPN.

Humor y música. "Me han dicho que en estos tiempos tan cargados políticamente, solo hay una cosa que puede unir a todo el planeta: Dwayne Johnson cantando el tema de Moana. Si bien entonó una estrofa de "The places I´ll go", la canción fue interpretada por Lin-Manuel Miranda y la joven que le pone la voz a la heroína de Disney, Auli'i Cravalho.

Otro palito para Trump. "Voy a presentar a un presidente que cree en el arte y en las ciencias", lanzó Kimmel, antes de invitar a la máxima autoridad de la Academia, que no parece estar dispuesto a evadir el conflicto entre los artistas y el presidente Donald Trump. A lo que siguió una lluvia de paracaídas con dulces para los invitados a la gala.

El premio a mejor edición de sonido fue para La llegada, la primera estatuilla de la noche para la película protagonizada por Amy Adams (que compite en 8 categorías). Después fue el turno a la mejor mezcla de sonido, que fue para Hasta el último hombre, el film de Mel Gibson.

Momento de homenajes. Vincent Vaughn fue el encargado de presentar el Oscar honorífico a Jackie Chan, antes, un video con los diferentes homenajeados a lo largo de los años.

Mejor actriz de reparto. En una categoría en que Viola Davis venía triunfando (en los Bafta, Sag y Globos de Oro), la Academia coincidió en que había sido la mejor intérprete en este rubro por su papel en Fences. La mujer de rojo ganó su primer Oscar. "Gracias a la Academia. Hay un lugar donde toda la gente con potencial está reunida. La gente me pregunta todo el tiempo ´¿qué historias querés contar Viola?´ y les digo ´las de esos cuerpos, esas historias de la gente que sueña grande y nunca ve esos sueños hechos realidad; la gente que se enamora y pierde´. Somos la única profesión que celebra la que significa vivir una vida", dijo y también le dedicó el premio a Denzel Washington. Además, se quebró en medio del discurso que terminó con un agradecimiento a sus padres, sus hermanos, su esposo y su hija.

Mejor película extranjera. Charlize Theron después de presentar Piso de soltero, una de sus "películas preferidas" invitó a la protagonista Shirley MacLaine y juntas presentaron a la ganadora a mejor película extranjera, que fue para la iraní El viajante. El director, Asghar Farhadi, no estuvo en la entrega por las políticas migratorias de Trump, pero envió un movilizante discurso. "Es un honor recibir este premio por segunda ocasión, me gustaría agradecer a la Academia. Siento por no estar aquí esta noche, es por respeto a mi país y a otras 6 naciones, que nos han faltado el respeto, no nos dejan entrar a los Estados Unidos. Dividiendo al mundo entre nosotros y los enemigos se crea miedo, es una justificación para la guerra. Hacen que los países que son víctimas de una agresión queden afuera. Los cineastas queremos crear empatía entre nosotros y los otros, una empatía que necesitamos hoy más que nunca".

Otro momento musical Presentado por Dev Patel, Sting musicalizó el bloque con "The Empty Chair", que forma parte del documental sobre el asesinato del fotoperiodista estadounidense James Foley por parte de ISIS en 2014.