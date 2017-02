¿Echaron a Süller por acoso a "Rosita"?

Aparentemente la decisión fue a raíz de los muchos faltazos de Silvia Süller sobre la hora de las funciones. Consecuentemente, la producción se cansó y decidió despedirla en la noche del jueves.



Da cuenta la agencia Derf que el portal PrimiciasYa.com se comunicaron con Torry Palenzuela, dueño del teatro La Campana, quien explicó los motivos de la decisión de echar a la mediática.



"Faltó anoche. Esta es la cuarta falta. Mandó un certificado médico pero la producción se cansó. Y como dueño del teatro me produce un desorden administrativo porque tengo que vender las entradas y después devolviendo algunas eso atrasa al resto de las obras", expresó Torry.



En tanto, Silvia Süller dio su versión de los hechos, y luego de manifestar que la medida la sorprendía, ante la pregunta de si acosaba a "Rosita" (Gabriel González) la rubia dijo "es mentira. En el cuadro de la ginecóloga era él quien se me tiraba encima. Además es gay, está con su pareja, Diego, y yo soy bien hetero, nunca podría acosar a una persona gay".



Finalmente, Süller contó que "'Rosita' es una persona muy soberbia. No se banca que no lo conozca nadie. Le dije que se saque la peluca cuando terminaba la obra así lo reconocían un poco. Se cree Gasalla. Eso le afecta. Yo quiero creer que es una movida de prensa, porque no se explica... tuvimos una gran temporada que termina así. Yo no soy una mina mala, siempre me terminan cagan...".